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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya kendi kuyusunu kazdı

Faruk ÇAKIR
23 Nisan 2020, Perşembe
Virüs salgını sonrası bütün dünyayı içine alan bir sorgulama ve tartışma başladı: Sorumlu kim?

Tabiî ki bu soru, “Hangi ülke bu virüsü yaydı?” şeklinde bir sorgulama olarak ortaya çıktı. Başta Amerika olmak üzere bazı ülkeler bu hususta Çin’i işaret ediyor. Çin de tam aksini iddia ederek virüsün Amerika kaynaklı olduğunu ileri sürüyor. Muhtemelen bu suçlamalar bir süre daha devam edecek varsa deliller ortaya konulacak.

Elbette bu virüsün özel olarak laboratuvarlarda üretilip bütün dünyaya bilerek yayıldığını iddia edenler de var. Hakikatin ne olduğunu belki yakın belki de uzak bir zamanda yaşayanlar görür.

Ancak bütün bunlardan bağımsız olarak bu musîbetin insanlığın başına musallat olmasında yine “insan”ların suçlu ve sorumlu olduğunu araştırmacılar ifade ediyor. 

Salgınla ilgili bir haberde özetle şu bilgiler yer almış: “ABD ve Avustralya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, tabiî hayat alanlarına insanlar tarafından yapılan müdahalenin, biyolojik çeşitliliğin azalmasının ve ekosistemdeki bozul- manın virüslerin daha geniş bir ölçekte yayılma ihtimalini arttırdığını ortaya koymuş. İlk kez rastlanan bulaşıcı hastalıkların sayısı 1980’lerden bu yana her on yılda bir üçe katlanmış durumda. Bunların üçte ikisi hayvan kaynaklı ve bunun yüzde 70’i de vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Bunlar arasında Ebola, HIV, domuz gribi ve kuş gribi var. Çevrebilimci Joachim Spangenberg’e göre ekosistemleri bozmakla hayvanlarda bulunan virüslerin de insana geçmesinin şartlarını hazırlamış olduk. Spanberg, “Bu durumun sorumlusu biziz, hayvanlar değil” şeklinde konuşmuş.

Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nden Alice Latinne de, “Her tür, ekosistemde farklı bir rol oynar ve birini diğeriyle değiştirdiğinizde hastalık riskini çok büyük oranda arttırmış olursunuz. Bunu bazen tahmin bile edemeyiz” değerlendirmesinde bulunmuş. (DW, 18 Nisan 2020)

Ülkeler ve idarecileri başta olmak üzere bütün insanlar çevreyi tahrip ederek kısa yoldan zengin olmak istiyor. Görünüşte oluyor da. Ancak uzun dönem düşünüldüğünde son kaybeden yine çevreyi tahrip edenler oluyor. Nitekim Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nden Alice Latinne, sadece ekonomik düzeyde bakıldığında bile “değişmek zorunda kalınacağından” bahsetmiş. Çünkü hastalıkların ortaya çıkması ve bunun yayılma maliyeti, çevreyi tahrip etmenin ekonomik getirisinden çok daha yüksek. Meselâ, koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ‘toplam maddî zarar’ hesap edildiğinde şimdiye kadar haksızca elde edilen ‘kâr’ların kat kat zayi olduğu ortaya çıkmaz mı?

İnsanlık dönüp dolaşıp Kur’ân hakikatlerine teslim olacak. Bu mesele Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’da şöylece özetlenmiş: “Ey israflı, iktisadsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisad ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? (...) Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 602)

Suçlu belli: Beşerin bulaşık eli...

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Yorumlar

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  • Abdulkadir

    23.4.2020 19:11:03

    Yüce Allah;herşeyi tertemiz ve pak bir şekilde yaratmış ve dünya hayatına göndermiştir.Ama insanoğlu,bu mükemmel düzeni bozmak için,elinden geleni yapmakta,hiçbir şekilde çekinmiyor.Beşerin bulaşık eli,girdiği her yeri kirletiyor ve o tertemiz ve güzelim yerleri,berbat hâle getiriyor.Rabbimiz temizliyor,insanlar kirletiyor.Ne olacak böyle diye sormak gerekli ama bence topluca "temiz bir dünya sloganıyla" ve Rabbimizin tertemiz olarak yarattığı bu dünyayı,yine tertemiz bir şekilde bırakıp o şekilde ahirete göçmek ;en harika ve en mantıklı seçenek olmalı diye düşünüyorum.

  • Abdurrahman AYDIN

    23.4.2020 15:02:43

    "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda ve son balık öldüğünde beyaz adam 'PARANIN YENMEYEN BİR ŞEY OLDUĞUNU' anlayacak!" (Kızılderili Atasözü)

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