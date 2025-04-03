Dünya liderlerinin bayramı

Bir Ramazan Bayramını daha milletçe idrak ettik ve uğurladık. Bütün sıkıntılarına rağmen İslâm âlemi ve Müslümanlar bayram sevincini yaşadı. Elbette kavgasız, savaşsız, huzurlu gerçek bayramlara kavuşmak için de dualar edildi.

Sadece İslâm dünyasında değil, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde umut veren bayram tabloları görüldü. Moskova’daki camilerde cemaat caddelere taşarken, bazı TV kanalları bayram namazını canlı olarak yayınlamış. Benzer şekilde bazı Avrupa ülkelerinde Ramazan Bayramı namazı vesilesiyle ortaya çıkan tablo gelecek için sevindirici ipuçları verdi.

Çok sayıda ‘yabancı’ lider de Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrik mesajları yayınladı. Örnek olması bakımından 3 mesajı özetlemekte fayda var.

İlk mesaj, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’den. Steinmeier Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, “Ramazan ayı bir kez daha sona erdi. Ülkemizde bu bayramı kutlayan tüm Müslümanlara en içten selâmlarımı ve en iyi dileklerimi iletiyorum” ifadesini kullanmış. Bu yıl bir iftara davet edildiğini hatırlatan Steinmeier, “Bu beni derinden etkileyen bir akşamdı. Bu vesileyle şunu tekrar öğrenmiş oldum, bir din yalnızca inançlardan, Yaratıcı ve dünya üzerine düşünmekten, pratik eylemlerimizi yönlendirecek etik ilkelerden oluşmaz” değerlendirmesinde bulunmuş. Steinmeier, ayrıca “Bu, İslâm’ın özel gelenekleriyle Almanya’ya ne denli yerleştiğinin küçük bir işareti” ifadesini de kullanmış.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mesajı da dikkat çekici. Matarella, İtalya’daki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlarken, Orta Doğu’da Ramazan ayının “kabul edilemez şiddet olaylarının gölgesinde geçtiğini” hatırlatmış. Mattarella, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan bayram mesajında, “Ramazan Bayramı’nı İtalya’da karşılayan Müslüman vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullanmış. Cumhurbaşkanı Mattarella, “İtalya’daki toplumsal hayatın temel unsurlarından biri dinî çoğulculuk, inanca dayalı her türlü ayrımcılığın reddedilmesi ve ibadet özgürlüğüdür. Bu anayasal ilkelere uygun olarak, (İtalya) Cumhuriyet, aşırılıkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” değerlendirmesinde bulunmuş.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce tebrik mesajı yayımlamış. “Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadesini kullanan Zelenskiy, Ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, “Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın” değerlendirmesinde bulunmuş. Zelenskiy mesajında şunları da ilave etmiş: “Ukrayna’nın savunulmasında gösterdikleri direncinden dolayı Ukrayna’daki Müslüman topluluğuna teşekkür ederim. Ukrayna’ya destek veren herkese, cephede, insanî yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara.” (AA, 31 Mart 2025)

Liderlerin mesajlarında dile getirdikleri konuların kâğıt üstünde kalmayıp, hayata geçmesi en büyük temennimiz. Ayrıca bayram havasının sürmesi ve ‘dünya barışı’ ile neticelenmesi de her zamanki arzumuz...