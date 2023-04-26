‘Dünya liderliği’ unutuldu mu?

Türkiye’yi idare edenlerin uzun süre tekrarladığı ‘dünya lideriyiz, bizden habersiz bölgemizde yaprak kıpırdamaz’ benzeri iddialı sözlerin fiilen unutulduğu görülüyor.

Başta komşu ülkeler olmak üzere dünya ile barış içinde bulunmak elbette Türkiye’nin de menfaatinedir. Bu bakımdan ‘savaş’ için değil ‘barış’ için gayret sarf etmek esas olmalı.

Geriye dönüp bakıldığında, önceleri söz sahibi olduğumuz pek çok konuda artık fikrimizi soranların olmadığı söylenebilir. Bu noktada en dikkat çekici gelişmeler Filistin’de yaşanıyor. Filistin’de bir hadise olduğunda Türkiye’yi idare edenler mutlaka devreye girer ve ‘kavga’nın büyümesi ekseriyetle engellenirdi. Zaten Filistin meselesinde Türkiye kamuoyu eskiden beri hassastır ve bu hassasiyet siyasi partilerden de bağımsızdır. Büyük çoğunluk İsrail’in zulmüne itiraz eder ve Türkiye’nin bu meselede devreye girmesini arzu eder.

Huzura kavuşamayan İslam ülkelerden biri de Tunus oldu. “Arap baharı”nda ‘iyi yönde’ ilerleyen ülkelerden biri olan Tunus’taki gelişmeler sıkıntının kısa sürede bitmeyeceğini gösteriyor. Tunus’da Nahda Hareketi’nin lideri Raşid el Gannuşi, evine yapılan baskının ardından gözaltına alınmış ve ilk açıklamalara göre ‘bilinmeyen bir yer’e götürtülmüş. (DW, 18 Nisan 2023)

Sudan’dan da maalesef iyi haberler gelmiyor. Haberlere göre ordu ile isyancı ilan edilen paramiliter güç(ler) arasındaki çatışmalarda 80’den fazla kişi ölmüş ve 1100’den fazla kişi yaralanmış. (ntv.com.tr, 17 Nisan 2023)

Başka İslam ülkelerinden de üzücü haberler geliyor elbette. Ancak bilhassa Tunus konusunda Türkiye’yi idare edenlerin umumi anlamdaki suskunluğu dikkat çekiyor. Tunus’daki Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi, çok defa ülkemize de gelmiş ve İslam dünyası hakkında dikkat çekici beyanlarda bulunmuştu. Mesela, çok da eski olmayan bir haber şöyle: “Tunus’ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkenin siyasi krizden çıkarak yeniden demokrasiye dönüşü konusunda Tunus halkına güvendiğini belirtti. Gannuşi, ulusal yayın yapan Zeytune kanalına verdiği röportajda, Avrupa Birliği, ABD ve Kanada’nın Tunus’un demokratik geçişine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu söyledi. Ülkedeki ‘akıllı ve bilge’ olarak tanımladığı kişilere seslenen Gannuşi, ‘Tehlikedeyiz. Ülke, tehlikesi giderek artan bir yolda. Tunus’un tüm akil ve bilge insanları, zorlu bir demokratik geçiş sürecinden geçtiğimizi görerek ülkeyi kurtarmak ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için ciddi bir tavır almalı. Tunuslular kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmalıdır’ dedi.” (AA, 23 Ocak 2023)

Gannuşi’nin umumi anlamda demokrasiyi savunan çok sayıda beyanı olmuştur. Bu yönüyle her ülkedeki demokratların, Gannuşi’ye sahip çıkması icap eder. Tunus siyasetinde bunca zaman etkili olan bir ismin ‘sessiz sedasız’ gözaltına alınması, bu gözaltına yüksek sesle itiraz edilmemesi garip değil mi?

Türkiye’yi idare edenlerin bu husustaki sessizliği ayrıca dikkat çekici olsa gerek. ‘İslam dünyasına liderlik’ böyle mi olur?