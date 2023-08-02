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2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dünya nereye biz nereye?

Faruk ÇAKIR
02 Ağustos 2023, Çarşamba
Türkiye ve dünya gerçeklerini görmek için şu kısa haberi okumak yeterli: “Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi’nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.”

Tabii ki haberin ‘dili’ de önemli. Haziran ayında yüzde 5.5 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında 5.3’e düşmüş. Devletin ajansı bu haberi duyururken bile ‘düşmüş’ dememeyi tercih ediyor. Öyle ya belki o zaman “Avrupa’da düşen enflasyon ülkemizde niçin düşmüyor?” sorusu akla gelebilirdi.

Bakınız, başka ülkelerdeki yıllık enflasyondan daha fazla “aylık enflasyon”la karşı karşıya olduğumuz halde; Türkiye’yi idare edenlere göre o başka ülkeler, Avrupa ve dünya yine de bizi kıskanıyor. İktidar, elindeki medya gücünü o derece insafsız ve yanıltma için kullanıyor ki, akıl alır iş değil. Bu yanıltmanın etkisiyle sokaktaki vatandaş da ciddi ciddi Avrupa’nın ve dünyanın diğer ülkelerinin bizi kıskandığını, ekonomik olarak bizden çok daha kötü durumda olduğunu düşünüyor. 

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin çizdiği tablo da Türkiye’yi idare edenlerin çizdiği tablodan çok farklı. Jak Eskinazi, özetle şöyle demiş: “Dünyada enerji fiyatları yarı yarıya düşerken rekabetçiliğimizi kaybettik. Bizde de enerji fiyatları aynı oranda düşürülseydi rekabetçiliğimizi koruyabilirdik. (...) Bizdeki girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bugün Avrupa Birliği’ndeki üreticilerle rekabet edemez noktaya geldik. (...) Geçen her dakika aleyhimize işliyor. Asgari ücret yıllık yüzde 107,3 artmış durumda. TÜİK’in enflasyonuna baktığınızda arada 67 puanlık fark var. Finansal istikrar için beklentilerimiz ise şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk. Hesap verilebilir, şeffaf ve dış ticaret açığını azaltacak yönde ihracatçıya destekler talep ediyoruz. Dünya bir dönüm noktasından geçiyor. Türkiye’nin sıcak paradan çok yatırıma ihtiyacı var. Türkiye’nin hukuk sisteminin revize edilmesine ihtiyacı var. Sadece Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen döviz Türkiye’nin yaralarına merhem olmaz. Bu mevcut sistemde yabancılar yatırım yapamaz. 

“Zamlar ve vergi atışlarıyla ekonomi kurtulmaz. Enflasyonla maaşı eriyen vatandaşın sırtındaki yükün üstüne yük koymaktır. Mali disiplin tek taraflı olmaz. Daha 6 ay önce tüm kamu hizmetleri, harç, vergi ve benzerine yüzde 122 zam gelmişti. Türkiye enflasyonda dünya rekoru kırıyor. Yılbaşından beri kurdaki dalgalanma yüzde 40’ta. Makro finansal istikrar ve yapısal reformlardan bahsediliyor ancak buna dair bir adım yok. Emekli, memur enflasyon altında ezilmeye devam ediyor. Vergi oranları ise patladı. Gereksiz vergi bindirme sadece fiyatları daha çok artırır, hiçbir olumlu etkisi yok. Son 10 yıldır hep aynı yerdeyiz. Sanayi ve tarım üretimi düşüyor. Tekstil ve hazır giyim sektörleri, son yılların en kötü dönemini geçiriyor.” (gazeteduvar. com.tr, 31 Temmuz 2023)

Bu tablo karşısında halen “Dünya bizi kıskanıyor” diyenlere kızmayın, onlara bir çay ısmarlayın...

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