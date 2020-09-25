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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya tersine dönüyor

Faruk ÇAKIR
25 Eylül 2020, Cuma
Dünyanın tersine dönmesi esasında kıyamet alâmetidir.

Ne zamanki dünya tersine döner, güneş ‘Batı’dan doğar; artık imtihan sırrı ortadan kalkmış ve kıyamet kopma vakti gelmiştir diyebilir ve inanırız.

Günümüzdeki bazı hadiseler kıyamet vaktinin iyice yaklaştığını hatıra getiriyor. Düşünün ki bazı İslâm ülkeleri, Filistin’deki Müslümanlara bunca eziyet ve zulüm yaparken İsrail’e ‘normalleşme’ anlaşmaları imzalıyor. Nerede kaldı “Mü’min mü’minin kardeşidir” inancı?

Buna karşılık Çin’in, Doğu Türkistan’daki Müslümanlara yaptığı zulme itiraz eden onlarca ülke var. Üstelik bu itirazlarını dile getirenlerin başında ‘Müslüman olmayan ülke’ler var. Elbette bazı İslâm ülkeleri de Çin zulmüne en üst seviyeden itiraz ediyor, ama itiraz etmeyen onlarca İslâm ülkesi var maalesef. Belki de en son itiraz edeceği akla gelen  Amerika ve benzeri ülkeler Çin’e karşı neredeyse ‘seferberlik’ başlatmış durumda. Hem değişik açıklamalarla hem de ticarî ‘kavga’ya tutuşmuş ve Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramına haklı olarak itiraz ediyorlar.

İşte bir haber: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Doğu Türkistan’da zorla çalıştırma yoluyla imal edilen ürünlerin ABD’ye ithalatının yasaklanmasını ve işçi  kaçakçılığına karışan kişilere yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı kabul etti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan “Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı” başlıklı karar tasarısı her iki partiden vekillerin 3’e karşı 406 “Evet” oyuyla onaylandı. Oylanmak üzere Senato’ya gönderilecek tasarının, buradan da geçmesi  halinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump’ın masasına gitmesi bekleniyor. Tasarının yasalaşması halinde, Çin’in dünyaya ihraç ettiği pamuğun yüzde 80’inin geldiği bölgeden (Doğu Türkistan) alım durdurulacak. Ayrıca bu bölgede üretilen birçok malın alımı yasaklanacak. Kongre üyeleri, bu adımın Çin’e baskı yapmak için gerekli olduğunu belirtti. ABD’li vekiller, Pekin yönetiminin Uygur ve diğer etnik azınlıklara mensup bir milyondan fazla kişiyi ağır koşullar altında tuttuğunu dile getiriyor. (Mustafa  Bağ, tr.euronews.com, 23 Eylül 2020)

Amerika’nın bu tavrını samimî bulmayanlar olabilir. Elbette bunu ölçecek bir terazimiz yok,  ancak biz zahire bakıp hüküm vermek durumundayız. Diyelim ki Amerika ya da benzer  ‘yabancı’ ülkeler Çin’e tepki göstermek noktasında samimî değiller. Peki, İslâm ülkeleri ve elbette ülkemiz bu hususta üzerine düşenleri yapıyor, yapabiliyor mu? Her konuda konuşan, dünyaya nizamat veren idarecilerimiz bu hususta insanları ikna edici bir açıklama yapmış mıdır? Esasında konuşmaktan ziyade icraata ihtiyaç var. İcraatla  desteklenmeyen sözlere, konuşmalara şimdiden itiraz ederiz. Meselâ, İsrail konusunda da ‘güzel söz’ler söyleyen idareciler var, ama bu sözler icraatlarla desteklenmiş değil. O halde bu konuşmalara itibar edilir mi?

Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanlara ve ‘insan’lara yaptığı zulmü hem kınamak hem de bu kınamanın icraatlarla desteklenmesi gerekir. ‘Büyük gazete’ ve televizyonların bu konuda susmaları da tarihe kaydedilen ‘kara leke’ler olarak daha sonra mutlaka hatırlanır.

Dünyanın tersine dönmesi de bir kıyamet alâmeti olarak görülmeli, vesselâm.

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