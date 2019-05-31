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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Dünya zulüm endeksi

Faruk ÇAKIR
31 Mayıs 2019, Cuma
Geçen günlerde yayınlanan “2018 İslâmilik Endeksi” çeşitli tartışmalara yol açtı.

Bazı yazar ve yorumcular açıklanan ‘liste’ye itiraz ederek, “Amerika gibi dünyanın pek çok ülkesinde zulmeden devletler nasıl olur da ‘İslâmî ülke’ listesinde hem de üst sıralarda yer alabilir?” dedi.

Önce, kısaca ‘2018 İslâmîlik Endeksi’ni hatırlamakta fayda var: Amerika Birleşik Devletleri’nde İran asıllı akademisyen Hüseyin Askari’nin kurduğu “İslâmîlik Vakfı” tarafından 2015 yılından beri yürütülen çalışmalarla ülkelerin İslâma uygun iş ve uygulamaları puanlanıp sıralanıyor. Bu ‘liste’de Yeni Zelanda üçüncü kez en yüksek puanı alırken, Müslüman ülkeler ilk 44 ülke arasına dahi girememiş. (uronews.com, 19 Mayıs 2019)

Tabiî ki Müslüman ülkeler yerine Müslüman olmayan ülkelerin “İslâmîlik endeksi”nde önde yer alması bir çelişkidir, ama hakikatin bir parçasıdır. Bu çalışmayı yapanlara itiraz etmek elbette mümkündür. Listede ön sıralarda yer alan ülkelere de, bazı uygulamalarından dolayı itiraz edelim.

Peki, “İslâmîlik Vakfı”nın bu çalışmasından bağımsız olarak her birimiz ya da “Müslüman STK’lar” başka listeler oluştursa, “İslâm ülkeleri” böyle bir listede nerede yer alır?

Meselâ, “Dünya zalim idareciler listesi”, “Halkı fakir iken lüks içinde yaşayan idareciler listesi”, “Dünya zalim idareciler listesi”, “Dünya seçimle gelip koltuğa yapışan, ölünceye kadar iktidarda kalmak isteyen idareciler listesi”, “En çok özel uçağa sahip idareciler listesi”, “Dünya haksızlık, hukuksuzluk ve keyfi idareler listesi” gibi listeler hazırlansa bu ‘kötü’ listelerin en en sıralarında hangi ülkeler yer alır?

Çok maalesef ve çok üzücü olmakla birlikte, böyle listeler yapılacak olsa “İslâm ülkeleri” diye kabul ettiğimiz ülkeler bu listelerde ön sıralarda yer almaz mı? İranlı akademisyenlerin yaptığı çalışmaya itiraz edenler lütfen kendileri de bir liste yapsın ve ortaya koysun. Benzer listeler ortaya çıkmış olmayacak mı?

Tamam, listeye de itiraz edilsin, ama esasta İslâm ülkelerinin niçin ve nasıl olup da böyle listelerde yer aldığı sorgulanmalı değil mi? Eğer listeye ve listeyi hazırlayanlara itiraz edilip de İslâm dünyasını içten içe çökerten; cehalet, fakirlik ve ihtilâf gibi düşmanları görmezsek iyi etmiş olmayız.

Elbette haklı Müslüman olan bir ülkenin ‘İslâmîlik listesi’nde gerilere düşmesi hepimizi üzer ve üzmelidir. Ama bu tabloyu düzeltmek listeyi yapanlara itirazla değil, İslâm dünyasını bu hallere düşüren ‘hastalıklar’la mücadele etmekle mümkün olur. Yoksa hastalığı görmeyip inkâr ederek bir yere varamayız.

İslâm ülkeleri çoğu ‘iyi’ listenin ön sıralarında yer alamıyor. Bunun görünen sebebi hakkı, hukuku ve adaleti dikkate almayan idarecileridir. Şunu da unutmamak lâzım ki, “Bir millet cehâletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Münâzarât, s. 28)

İslâm dünyasının birinci derdi budur. Mütedeyyin idarecilerin dahi ‘müstebit’ yani baskıcı olabileceğini hiç unutamayız.

Hakkı, hukuku ve adaleti savunarak mütedeyyin idarecilerin müstebit ve baskıcı olmasının önüne de geçilmiş olur. Bunları yapalım, neticeye karışmayalım inşallah.

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