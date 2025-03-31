Dünyanın bayramı...

Bazı İslâm beldelerinde yaşanan sıkıntılara rağmen dünya genelinde Ramazan Bayramı sevincinin yaşandığını gösteren güzel haberler duyuldu.

Değişik ülkelerden gelen haberleri kısaca aktarmak şevke medar olabilir. AA'nın haberine göre (aa.com.tr, 30 Mart 2025) Meselâ, Azerbaycan'ın başşehri Bakü'deki camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlarla dolmuş. Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaşmış. Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen gelenek de varmış. Bu geleneğe göre iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden akrabaların evleri ziyaret ediliyor ve taziye sofraları kuruluyormuş.

Kırgızistan'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Kırgızistan'ın başşehri Bişkek'te camileri doldurmuş. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Müslümanlar, bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kılmış. Tiflis'te yaşayan, eğitim alan veya başkente turist olarak gelen farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, caminin önündeki sokağı da doldurmuş. Bugün dünyanın farklı noktalarında savaş ve çatışmaların yaşandığını belirten Göl, "Başta Gazze olmak üzere gözyaşı ve kanın durduğu, barış ve huzur içerisinde insanların hürce yaşadığı bir dünyayı temenni ediyoruz" demiş.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kılmış. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk sebebiyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etmiş.

Almanya'da camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınmış. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, "Şüphesiz, bu güzel vesileler Alman dostlarımızın, esasen yabancı olmadıkları kültürümüzü daha yakından tanımasına katkıda bulunacaktır" ifadesini kullanmış. Köln Merkez Camiinde camiye sığmayan cemaat, namazlarını caminin dışında tahsis edilen yerlerde kılmış.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katılmış.

Hollanda'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etmiş.

Cami imamı Yasir Altıok, "Bize düşen zalimlerin karşısında, mazlum ve mağdurların yanında yer almaya ve her türlü kötülükle mücadele etmeye gayret etmektir" ifadesini kullanmış.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camileri doldurmuş.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, "Bugünlerde fitne çıkaranların nefret yangını çıkarmalarına izin vermeyelim. Hep birlikte barış, adalet ve istikrara sahip çıkmalıyız. Eğer bu temelleri kaybedersek, gerisi önemsizdir" ifadelerini kullanmış.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslâm Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenmiş. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okunmuş.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılanmış.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edilmiş. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de bütün camilerde bayram namazı kılınmış.

Rusya'da Müslümanlar, bayram namazında camileri doldurmuş. Moskova'da camiler dışında namaz kılınması için ayrı alanlar da hazırlanmış. Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taşmış. Moskova Merkez Camisi'ndeki bayram namazı ve hutbenin kaydı Rossiya-1 devlet kanalında yayımlanmış.

Bu güzel bayram haberlerinin her yıl artarak devam etmesi en büyük temennimiz...