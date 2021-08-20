Dünyanın derdi biter mi?

Teknoloji şirketi Epson ile coğrafya üzerindeki araştırmalarıyla bilinen organizasyonlardan National Geographic, ‘Turn Down the Heat’ (Isıyı Azaltın) adlı bir kampanya başlatmışlar. Kampanyanın amacı, ‘kutup bölgelerindeki donmuş toprakların korunması’nı amaçlıyormuş.

Bazıları için bu mesele bir ‘dert’ olarak görülmeyebilir, ama eğer dünya bir ‘köy’ haline gelmiş durumdaysa, kutuplarda yaşananlarla okyanuslardaki hadiseler de doğrudan ya da dolaylı olarak bütün insanlığı ilgilendirir.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre bilim insanları dünyanın donmuş topraklarının 2100 yılına kadar tamamen çözüleceği ve bunun sonucunda da ekolojilerin büyük ölçüde değişeceğini tahmin ediyormuş.

‘Turn Down the Heat’ hareketinin ön safında, iklim değişikliğinin uzun süreli etkisini izlemek için Alaska ve Rusya’daki kutup gözlemevlerini yöneten National Geographic Kâşifi Dr. Katey Walter Anthony yer almış. Dr. Anthony yaşananları şöyle yorumlamış: “Kuzey Kutbu tam anlamıyla gözlerimizin önünde eriyor. Bu yüzyılda gerçekleşmesi öngörülen küresel ısınmanın yaklaşık yüzde 10’luk kısmının, donmuş toprağın çözülmesinden kaynaklanabileceğini ve bunun bütün dünyayı etkileyeceğini tahmin ediyoruz. İş dünyasında ve günlük hayatta yaptığımız seçimler büyük önem taşıyor. İşletmeler ve insanlar, kullanacakları teknoloji konusunda akıllıca kararlar aldıklarında bu durum, çevremiz için de olumlu olacaktır.”

Kampanya, işletmelerin atabilecekleri beş temel adımı sıralamış:

Isıyı azaltmak: Aletlerden yazıcılara, ofislerde bulunan cihazlar ciddî miktarda ısı yayabilir. Cihazı değiştirme zamanı geldiğinde işletmeler, piyasadaki ısısız alternatifleri göz önünde bulundurmalıdır.

Döngüsel ekonomiden yararlanmak: İşletmeler mümkün olduğunca yeni satın alımlar ve eski atıklar için döngüsel ekonomi yaklaşımının nasıl benimsenebileceğini hesaba katmalıdır.

Suyu ve yenilenebilir kaynakları baştan değerlendirmeye almak: Fosil yakıtlar, dünyanın atmosferini ısıtmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple işletmeler, çalışma alanındaki enerjiyi temin etmek için güneş, rüzgâr gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanmayı değerlendirmelidir. Aynı şey suyun ısıtılması ve arıtılması için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler mümkün mertebe su sensörü teknolojileri gibi su tasarrufu sağlayacak seçenekleri kullanmaya çalışmalıdır.

Sürdürülebilir değerleri tedarik zinciriyle uyumlu hale getirmek: Sürdürülebilirliğe önem veren bir işletme, ürün satın aldığı ve ortaklığa girdiği işletmeler için de durum tesbiti yapmalıdır.

Geleceğe önem vermek: Gezegenimizi kurtarmak için zamana karşı yarışırken işletmeler, kâğıt kullanmayı bırakmaktan ve ofise geri dönüşüm kutuları yerleştirmekten daha fazlasını yapmalı ve bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kullanımından su tasarrufuna kadar her şeyi kapsayan, karbon emisyonunu sıfıra indirecek net bir plan benimsemelidir.

Türkiye gündemini pek ilgilendirmese de dünyanın böyle dertleri de var. Yaşanabilir bir dünya için her konuda israfın önlenmesi ve tasarrufa yönelmek çok önemli vesselâm.