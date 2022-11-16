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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dünyanın derdi

Faruk ÇAKIR
16 Kasım 2022, Çarşamba
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim her ne kadar; “Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir” demiş olsa da; dünyadaki nimetler milyarlarca insana yetecek seviyededir. Nitekim Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, dünya nüfusunun 15 Kasım 2022 itibarıyla 8 milyara ulaştığını bildirmiş. Bu kadar kalabalık nüfusa rağmen gerçek anlamda bir ‘yokluk’ yaşanmıyor ve yaşanmaz.

Elbette ihtiyacını karşılayamayan milyon ya da milyara yakın insan vardır; fakat bunlar dünyadaki idarecilerim zalimlikleri sebebiyledir. Dünyadaki nimetler adaletli bir şekilde paylaşılmış olsa yeryüzünde aç kalan bir kişi kalır mıydı?

Dünyadaki nimetlerin zalimler tarafından gasp edildiğini herkes görüyor. Mesela, Amerika ya da ‘zengin ülkeler’deki insanların kişi başına tükettiği gıda ya da diğer nimetler, Afrika ya da ‘fakir ülkeler’de kişi başına tüketilen nimetlerle kıyaslanabilir mi? ‘Zengin ülkeler’de bir kişi mesela 10 kg un tüketiyorsa, ‘fakir ükleler’deki insanlar bir kilo dahi tüketemiyor. Biri 10 kilo, biri 1 kilo tükettiğinde adaletten, paylaşımdan bahsedilebilir mi? Bunun yerine herkes mesela 5 kilo un tüketmiş olsa ortada kavga edilecek bir mesele kalır mıydı?

Konu ile ilgili habere göre dünyanın 2030’da 8,5 milyar, 2050’de 9,7 milyar, 2100’de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyormuş. Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken, nüfusun 2100’e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. 1970’lerden bu yana azalan dünya nüfusundaki artış hızı, 2020’de ilk kez yüzde 1’in (yıllık) altına düşmüş. Dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037’ye kadar) sürmesi bekleniyor. Yüksek doğurganlık oranları dolayısıyla Sahra altı Afrika’daki nüfus artışının 2050’ye kadar küresel büyümenin yarısından fazlasını oluşturması öngörülüyor. Nüfusun giderek daha fazla ülkede azalıyor olması yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkarken, gelecekte aktif nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan ülke sayısında artış yaşanması tahmin ediliyor. Bugün, 1990 yılındakinden daha az nüfusa sahip 17 ülke bulunurken, bu ülkelerin hepsi Doğu Avrupa’da yer alıyor. Güney Avrupa ve Doğu Asya’da da nüfusun azaldığı bazı ülkeler bulunuyor. Küresel olarak nüfus azalması, düşük ve giderek azalan doğurganlık oranı ile nüfus azalmasından en çok etkilenen Avrupa ülkelerindeki yüksek göç seviyelerinden kaynaklanıyormuş. (AA, 15 Kasım 2022)

Tüm bunlar yaşanırken, dünyadaki temel endişelerin devam ettiğine dikkat çekilmiş. 

Uzmanlara göre iklim değişikliği, şiddet ve ayrımcılık gibi, 11 yıl önce dünya 7 milyar nüfusa ulaştığında dile getirilen temel endişeler ve zorluklar hala sürüyor. İklim krizi ve temel kaynakların orantısız kullanımı, halihazırdaki eşitsizlikleri ve kırılganlıkları artırırken; silahlı çatışmalar ve göç, şiddeti ve ayrımcılığı besliyor. Yine aynı habere göre, bugün dünya çapında 100 milyondan fazla kişi zorla yerinden edilmiş durumda iken, sağlık alanında yaşanan gelişmelerden tüm toplumlar eşit ölçüde yararlanamıyor.

Dünyada ‘barış’ temin edilmek isteniyorsa bunun temeli ancak adaletle atılabilir. Birleşmiş Milletler bunun için çalışmalı vesselam.

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