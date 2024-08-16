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16 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Dünyaya soru

Faruk ÇAKIR
16 Ağustos 2024, Cuma
Gazze’den sarsıcı haberler yanında ‘sarsıcı sorular’ da geliyor.

İsrail’in Gazze’de yaptığı zulmü artık kelimelerle anlatmak mümkün değil. Neredeyse bütün dünya İsrail saldırıları sonrasında vefat edenlerin listesini tutmaktan başka bir iş yapamıyor. Saldırılar sonrasında ölenlerin sayısı 40 bin oldu ya da olmak üzere.

Gazze’den gelen yeni bir haber ve buna bağlı olarak sorulan soru sadece zalim İsrail yöneticilerine değil, bütün dünyaya sorulmuş bir soru anlamına gelir. 

Haber şöyle: “Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını İsrail saldırısında kaybetti. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerinden zorla yerinden edilen ve Deyr el-Belah kentine sığınan Muhammed el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombaladı. Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser ismini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda hayatlarını kaybetti. (...) Filistinli baba, bir umutla gittiği hastanede eşi ve bebeklerinin cansız bedenlerini morgun kapısında gördükten sonra yaşadığı şokun etkisiyle acı içinde ağlamaya başladı ve baygınlık geçirdi. (...) İkiz yeğenleri, ablası ve annesinin cansız bedenlerinin başında gözyaşları döken Filistinli genç, “Bunlar ilk torunlardı, evdeki ilk sevincimizdi, gelişlerine sevinemedik bile. Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?” dedi.” (AA, 13 Ağustos 2024)

Rakamlar her gün değişmekle birlikte, açıklamalara göre İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Peki bu zulüm devam ederken insanlık üzerine düşen vazifeyi tam olarak yapabildi mi? Elbette İsrail zulmüne en yüksek perdeden itiraz eden idareci ve insanlar var. Ama bunların İsrail zulmünü en azından şimdiye kadar durduramadığı görüldü. O halde çok daha kararlı ve çok daha etkili yollar aramak icap ediyor.

İnsan olan insan, acılı Filistinli ailenin şu sorusuna cevap vermesi gerekmez mi: “Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?” 

Evet bu soru sadece zalim İsrail yöneticilerine değil, bütün dünyaya ve insanlığadır: “Onların suçu neydi?”

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