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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünyayı kim mahvetti?

Faruk ÇAKIR
19 Ağustos 2021, Perşembe
Yangın, deprem ve sel felâketleri dünyayı sarsmaya devam ediyor. İdareciler sellerin sorumluluğunu üstlerine almak istemese de ‘insanların aşırılıkları’nın buna sebep olduğuna dikkat çekiliyor.

Dikkat çekici bir tesbit de Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi. “Bugün temel dert; enerji kaynaklarının aşırı istismarı ve aşırı tüketim” diyen Ortaylı, şöyle demiş: “Birkaç gün dehşet içinde orman yangınlarını seyrettik. Ardından Karadeniz Bölgesi’nde 15-20 yıl evvel görülmeyen ve gittikçe şiddetlenen ani patlamalara şahit olduk. Bundan 40 sene evvel yeryüzünün ısınması diye bir problem dehşet verici boyutta değildi. (...) Gür ormanların, yeşilin, serinliğin ebediyen yok olduğunu, bir daha göremeyeceğimizi hüzünle değil panikle düşündük. Derken aşırı iyimser yazılar ortaya çıktı. Bu yorumları resmî organlar ve kişiler de destekler mahiyette yazıp çizip demeçler verdiler. Örnekleri Sibirya’da her sene yanan orman kısımlarıydı. Sibirya ormanlarının özelliği o iklimle; yani kışları -40 derece soğukla, yazları +30 dereceyi bulan sıcaklıkla ilgilidir. (...)

“Akdeniz bölgesinin de tabiat özellikleri kendisine benzer. Yanan ormanla bir daha uzun zaman hemhal olamayacağımız çok açık. Kaldı ki dünya da değişiyor. (...) Bugün temel dert, dünyayı kirleten madencilik, göğü delen sanayidir; kısacası enerji kaynaklarının aşırı istismarı ve aşırı tüketim...” (Hürriyet, 15 Ağustos 2021)

Karadeniz’de yaşanan seller sonrası gözler bir anda ‘değirmen tipi HES’lere çevrildi. Son 20 yıldır çok sayıda yeni tip HES yapıldı ve bunlara karşı ileri sürülen itirazlar hiç dikkate alınmadı. Türkiye için enerji mutlaka çok önemlidir, ama ‘akıllı enerji’ planlaması yapılması icap etmez miydi? Yeni tip HES’ler konusunda görüş beyan edenler yıllardan beri en ağır ithamlarla suçlandı. Peki, idareciler ve savunucular Prof. Dr. Ortaylı’nın şu tesbitine ne diyecekler: 

“Karadeniz Bölgesi şu anda 15-20 yıl evvel görülmeyen ve gittikçe şiddetlenen ani patlamaların yeri oldu. Bu hafta Kastamonu, geçen haftalarda Rize ve Trabzon taşan derelerin getirdiği sellerle sürüklendi. Köprüler ya harap oldu ya da suyun altında kaldı, elektrik kesildi. Enerji getireceği düşünülen HES’ler tabiatı tahrip eden yapılar haline geldiler. Zararı devlet karşılıyor. Devletin karşıladığı bu bedel kimden geliyor? Daha kötü evlerde oturan, kazancı çok az olan insanların vergileri veya onlara harcanmayan bütçe hasarı düzeltmeye gidiyor.”

“Enerji getireceği düşünülen HES’ler tabiatı tahrip eden yapılar haline geldiler” tesbitini bir ‘çevreci’ yapmış olsa ‘savunucular’ ne derdi? Yeni tip HES’lerin ‘tabiatı tahrip eden yapılar haline gelmesi’ kimin kabahati? Tabiatla dost enerji tesisleri kurmak ve işletmek imkânı yok mu? 

Prof. Dr. Ortaylı’nın Afrika değerlendirmesi de mühim: “Afrika akılsızca, gaddarca yok edilen tabiî dengelerin kıt’ası. İdareciler ve idare edilenler coğrafya bilmiyorlar. En önemlisi de beşeri coğrafyayı da tanımıyorlar.”

Kabahatin büyüğü “Asya münafıkları ve Avrupa dessas zalimleri”nde olsa da bu büyük dertlerle baş etmek idareci ve siyasetçilerin ilk işi olması icap etmez mi?

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