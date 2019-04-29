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29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Eğitim, adalet, güven

Faruk ÇAKIR
29 Nisan 2019, Pazartesi
Doğruları tekrarlamakta fayda var:

Türkiye’nin dertleri belli olduğu gibi, bu dertlerin çareleri de bellidir. Daha da önemlisi, Türkiye’yi idare edenler de, idare edilenler de hem dertlerin hem de devaların farkında. Ancak çeşitli bahaneler sebebiyle bu çarelere müracaat edilmeyin kendimizi yanıltmayı tercih etmiş durumdayız.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Nisan ayı meclis toplantısında hem dertlere hem de çarelere dikkat çeken tesbitlerde bulunmuş. Döviz kurundaki yükselişin ekonominin dinamiğini bozduğuna işaret eden Özdebir, şöyle demiş: “Şirket battıktan sonra bankaya yardım etmek yerine, verilecek kaynağı batmadan şirketlere aktarmak daha doğru olacaktır. Kaynak, katma değeri ve millî menfaatleri yüksek şirketlerin üretime devam edebilmesi açısından çok daha önemlidir.” 

Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların 2008’de ABD’de yaşanan sürece benzediğini hatırlatan Özdebir, benzer tedbirlerin ülkemizde de alınabileceğini ifade edip devam etmiş: “Unutmayalım ki üretim yoksa iş yok, ülkenin geleceği de yok. Üreten firmalarımızı destekleyerek zor durumdan kurtarmalıyız. Ekonomide en önemli gerçekliğin güven olduğu unutulmamalıdır.” (AA, 24 Nisan 2019)

Dünyanın herhangi bir yerinde ‘baş ağrısı’na ya da ‘enfeksiyon’a uygulanan tedavi ile Türkiye’de uygulanan tedavi aynı değil mi? O halde ekonomik dertlere, hastalıklara ve problemlere karşı da çare olduğu bilinen aynı ve benzer tedbirleri almak icap etmez mi? İşsizliğe, enflasyona ya da diğer dertlere karşı yeni keşiflere gerek var mı? Amerika ya da Japonya’da işsizlik daha fazla çalışma ve üretimin, ihracatın arttırılması ile çözülüyorsa ülkemizde başka bir yolla mı çözülür?

Ülkemizin uzun dönemde yabancı yatırımcılara muhtaç olduğunu uzmanlar da ifade ediyor. Peki ‘başkasının parası’ ülkemize nasıl gelecek? Tesbit net: “En önemli reformlarımızdan birinin vergi dönüşümü olması önem arz etmektedir. Yeni vergi uygulamalarında istisna ve muafiyetlerin azaltılması ve kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülmesi, özellikle sanayici açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Kurumlar vergisinin kademeli azaltılmasının, yabancı yatırımları ülkeye kazandırmada önemli bir etkisinin olacağı açıktır.”

Büyük dertlerimizden birinin de işsizlik olduğu her halde tartışılmaz: “Özellikle genç işsizlik oranının yüzde 26,7 seviyelerine yükselmesi oldukça düşündürücü. İşsizlik sorunu, kültürel geleneksel yapımızın bizi tembelliğe itmesinden kaynaklanıyor. Ailelerin aşırı korumacılığı, gençlerin istihdama katılımını engelliyor. 

Üniversite mezunu herkesi kalifiye eleman olarak algılamamamız gerekiyor. Herkes üniversite mezunu olursa kim üretim yapacak? Üniversite sayısının artması da eğitim ve beşerî sermayeyi zenginleştirmiyor. 

Önemli olan üniversite sayısının artması değil, kalitenin artması. Evrensel bir eğitim sistemi inşa etmemiz gerekiyor.”

Güvensizlik de başka bir dert. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bu hususta da şöyle konuşmuş: “Seçim süreci artık geride kalmıştır, ekonomi üzerine odaklanılması zaruret haline gelmiştir. Ülkemiz daha önce yaşamış olduğu krizlerden güçlenerek çıkmıştır. Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır. En kısa zamanda bu olumsuzluklar bertaraf edilerek ekonomimiz yeniden istikrara kavuşacaktır.”

Ekonomik krizin aşılması, daha doğrusu krizlere girmemek için mesele dönüp dolaşıp eğitime dayandı. 

Kaliteli eğitim, tam adalet ve güveni tesis etmekten başka çaremiz yok. 

Herkesin bildiği bu ‘sır’ı yüksek sesle dillendirelim ve idarecileri bu noktada ikna edelim...

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