"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 56

Eğitim çarkı

Faruk ÇAKIR
23 Şubat 2025, Pazar
Eğitim üzerine günde beş defa konuşulsa, her ay ve her yıl paneller, konferanslar ve seminerler düzenlense yine de yeterli olmaz.

Çünkü eğitim en başta en büyük düşmanlardan biri olan ‘cehalet’i mağlup etmeyi hedefler ve bu hedef basite alınabilecek bir hedef değildir. Cehaleti mağlup edenlerin başka düşmanları mağlup etmesi çok daha kolay olsa gerek.

Kamuoyuna yansıyan haberlere bakılırsa, Millî Eğitim Bakanlığı, 2012’de yürürlüğe giren 4+4+4 eğitim sisteminde değişiklik yapılabileceğinin sinyalini vermiş. Eğitim derneklerinin hazırladığı raporda, mecburî eğitimin lise seviyesinde esnetilmesi, sürenin 4+4+3 modeline göre düzenlenmesi ve meslekî yönlendirme süreçlerinin erkene çekilmesi teklif edilmiş. Yorumlara göre bu haber, ‘eğitimde köklü reformların kapıda olduğu’nu düşündürmüş.

Türkiye’de gerçek anlamda bir reform yapmak zaten zordur, ama bunu eğitim sisteminde yapmak belki de on kat daha zordur. Türkiye’yi idare edenlere sorulsa, eğitim için çok çalıştıklarını söyleyeceklerdir. Görünüş böyle olsa bile gerçek anlamda bir iyileşme olduğunu kim söyleyebilir? “İyi eğitim”i sadece yeni okul binaları yapmak ya da sınıftaki öğrenci sayısını azaltmak olarak yorumlayan bir anlayışın; dünya ölçüsünde kabul gören ‘iyi bir eğitim sistemi’ne kavuşması mümkün olabilir mi?

İlgili habere göre bazı eğitimciler 4+4+4 eğitim sisteminin çocuklara dayatıldığını ve bu sebeple kabiliyetin köreldiğine inanıyormuş. “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayın sonuçları paylaşılmış ve burada “12 yıllık zorunlu eğitim dayatması çocukların kabiliyeti, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde büyük bir engel” denilmiş. Bu kanaat sebebiyle lise eğitiminin gözden geçirilmesini talep edilmiş. Aynı çalışmada üniversite eğitiminin işsizliği artırdığı da hatırlatılarak şöyle denilmiş: “Zorunlu eğitim uygulaması, eğitimi bir hak değil dayatma aracı hâline getirmekte. Lise ve üniversitelerimiz her öğrencinin kolaylıkla mezun olduğu yapı ve anlayıştan kurtarılmalı. Herkesi mezun edip diploma sahibi yapmak üzerine kurulmuş sistemi öncelikle değiştirmeliyiz. Zorunlu eğitim süresi düşürülmeli, branşlaşma yani yönlendirme erkene çekilmeli, sınıf geçme yönetmeliği yeniden gözden geçirilmeli ve bitirme sınavları geri gelmeli. 4 + 4 + 4 olarak tarif edilen eğitim sisteminin öncelikle üçüncü dört yıllık kısmı zorunlu olmaktan bir an önce çıkarılmalı ve okumak isteyenler için üç yıla düşürülmeli.”

Her teklif tartışılmayı ve konuşulması hak eder. Lise ya da ortaokuldaki eğitim yılı azaltılabilir. Ancak bunu görmek ve anlamak için bunca yılın geçmesine sebep var mıydı? Bir defa “Amerika’yı yeniden keşif” anlamına gelecek adımlar atılması en baştan sorgulanmalıdır. Hele eğitim meselesi gibi önemli konularda kararlar alınmadan dokuz yüz defa düşünmekte fayda var. Hem başarılı kabul edilen ülkelerdeki eğitim sisteminin iyi yönlerini alıp ülkemize getirmek niçin düşünülmez? Bu kadar “yap-poz” anlayışının hükmettiği bir sistemin kalıcı ve faydalı olması mümkün olur mu?

Millî eğitim sisteminde neredeyse her 5 ya da 10 yılda bir değişiklik yapılması sistemi içinde çıkılmaz hale getirmiyor mu?

Ne yaparsanız yapın, yapmadan önce 900 defa ölçün ki sonra bu kararlar değiştirilmek mecburiyetinde kalınmasın...

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomik gerçekler iç açıcı değil

    İşsizlikte tsunami tehlikesi artıyor

    İktidar ortağından ‘‘askıda buğday’’ kampanyası: Ülkeyi el ele batırdılar

    Gazze'deki soykırımda 18 bin çocuk İsrail tarafından katledildi

    Hız ihlalleriyle ilgili 848 bin işlem yapıldı

    Doğu Karadeniz'de "kar sağanağı" bekleniyor

    Esir takasında yedinci tur gerçekleşiyor - "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız"

    Derbinin hakemi Vincic, Süper Lig'deki 136. yabancı hakem olacak

    İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması başlatıldı

    Dünya futbolu "İsrail'e Kırmızı Kart Göster"di

    İslam Birliği sağlam bir duvardır

    Netanyahu, bir Filistinlinin evine baskın düzenledi!

    Hür fikre tahammülsüzluk en büyük problemlerden

    Kanadalılar ABD'ye karşı birleşti

    Rusya: Krizin çözümü bağımsız Filistin

    'Zelenskiy'nin müzakerelere katılması çok önemli değil'

    AB'nin 300 bin askere ihtiyacı var

    'Bu fotoğraflara yatırımcı gelir mi?'

    Kaçacaklar mıydı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ''Cihanı sarsacak hadiseler içinde...''
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin İslâmcılığı, sonuçları ve dindarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerindeki İlâhî sanat ve rahmet
    Genel

    Ekonomik gerçekler iç açıcı değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa Güreldi

    Siyasette Demirel ekolü
    Mehmet KARA

    “Mutsuzluk” anketi
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim çarkı
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri -13

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.