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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Eğitim mektubu

Faruk ÇAKIR
01 Ağustos 2023, Salı
Çocuk Vakfı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hitaben kamuoyuna açık bir mektup yayınlayarak eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekmiş. “En büyük düşman”lardan biri olan “cehalet”i mağlup etmek için “iyi bir eğitim” sistemine muhtaç olduğumuza göre; eğitim konusunda yapılan çağrılara kulak vermek icap eder.

Vakfın, “Eğitim Sisteminin ve Bakanlığın Yeniden Yapılandırılması” konulu 24 Temmuz 2023 tarihli mektubunda dile getirilen konuları şöylece özetlemek mümkün:

“18. yüzyıldan beri temellendirilmeye başlanan ve aşama aşama yapılandırılan örgün eğitim ve öğretim sistemi, 20. yüzyılın ortalarından bu yana daha hızlı bir değişim göstermiş, müfredattan öğretim yöntemlerine, okulun işlevinden ders kitaplarına kadar çok yönlü işlevlere bürünmüştür. (...) Türkiye’nin İlk, Orta ve Yüksek Öğretim Sistemleri’ni yenileyebilmek için toplumsal iradenin politik iradeyi harekete geçirmesi gerekir. (...) Millî Eğitim Temel Kanunu’nun yenilenmesi amacıyla öncelikle “çocuk görüşü” alınarak, eğitimle ilgili tüm paydaşların katılımı ile belirlenecek Eğitim Felsefesi vizyonu doğrultusunda yeni eğitim yasasının hazırlanarak eğitim ve öğretimin tüm mevzuatının güncellenmesi amacıyla anlayış değişikliğine gidilmesi için atılacak adımlar kısaca şöyle sıralanabilir:

(...) Teknolojiyi pedagojinin yerine ikame etmeyen; bilişim teknolojileri ile eğitim sistemi ve uygulamaları arasında tüm bileşenleriyle etkileşimi sağlayacak; yeni nesillere yeni dünyanın gerektirdiği becerileri Adalet, Eşitlik ve Hak Temelli bir anlayışla kazandıracak nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi öngörülmeli.

(...) Eğitim Sisteminin temel amaç ve hedefleri yanında; eğitim felsefesi, öğretmen yetiştirme, eğitim ve öğretim modellerinin geliştirilmesi, mesleki eğitim, müfredat, ders kitapları ve din öğretiminin “medeniyet fikri”yle insan yetiştirme anlayışı doğrultusunda yenilenmesi ve Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması.

(...) Millî Eğitim Akademisi (Eğitim Üniversitesi adıyla) kurulmalı, Lisans Üstü Çalışmalar için yapılandırılmalı. Cumhuriyet döneminde düzenlenen 20 Eğitim Şûrasının kararlarının raporları hazırlanmalı. (...) Öncelikle, Türkiye Çocuk Politikası (2024-2030/ 2031-2050) belirlenmeli; Strateji ve Uygulama Planı hazırlanmalı. (...) 2024’ten itibaren 5 yıl boyunca ülke ölçekli Okuma Kültürü modelleri geliştirilmeli ve uygulanmalı. (...) Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Kurumu kurulmalı.”

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin imzasıyla kamuoyuna açık olarak yayınlanan bu mektup ve varsa eğitim konusundaki diğer bütün teklifler, tavsiyeler ve çağrılar dikkate alınmalı ve eğitim sistemi mutlak surette elden geçirilmelidir. 

“Eğitim konusunda üzerimize düşenleri yapamadık” diyenlerin samimi olup olmadığı; ancak bu tavsiyeler dikkate alınırsa anlaşılabilir. Aksi halde Türkiye’yi idare edenlerin eğitimi iyileştirmek için verdikleri sözlerin kâğıt üstünde kalmaya mahkum ‘arşiv’lik vaatler olduğu akla gelir...

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