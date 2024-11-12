Eğitim sistemi ve iş dünyası

Sizler duymuş olabilirsiniz ama ben yeni duydum:

“Ne eğitimde, ne istihdamda olan” gençlere kısaca “NEET Gençler” deniliyormuş. Ve yine herkesin tahmin edebileceği üzere NEET Gençler’in sayısı her geçen gün artıyor, çünkü iş bulmak eskiye nisbetle çok daha zor.

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile EGİAD-Ege Genç İş İnsanları Derneği, bir rapor hazırlayarak bu meseleyi kamuoyunun dikkatine sunmuş. Doç. Dr. Işıl Kurnaz tarafından hazırlanan 98 sayfalık raporda, İzmir’deki NEET gençlerinin işgücü piyasasına katılımını teşvik etmeye yönelik politika teklifleri de yer almış.

Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından kamuoyu ile paylaşılan 6 Kasım 2024 tarihli rapor elbette sadece İzmir’deki gençleri ilgilendirmiyor. İzmir örneğindeki gibi bütün Türkiye’de ‘ne işte, ne de okulda’ olmayan çok sayıda “ev genci” vardır.

İlgili açıklamada şu değerlendirmeler yer alıyor: EGİAD Think Tank çalışmaları kapsamında “Birlikte Çözüm Arayışı - Ne Eğitimde Ne İstihdam Olan (NEET) Gençler İzmir Araştırma Raporu” başlığıyla hazırlan rapor ile Bakanlıklar ve Yerel Yönetimlere ulaşma hedefinde olan STK, karar alıcı ve uygulayıcı tüm paydaşlarla çözümün bir parçası olabilmeyi hedeflemekte. (...) EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, NEET gençlerin istihdam dışında kalmasının, ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini, toplumsal eşitsizliği ve sosyal istikrarsızlığı artırdığını belirterek, “Günümüzde genç işsizliği konusu hem dünyanın, hem de Türkiye’nin en temel problemlerinden birisi olarak kabul edilmiş ve bu alanda pek çok politika uygulanmaya başlanmıştır. Yerel düzeyde politika önerileri geliştirme ve etkili çözümler sunma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmamız, NEET gençlerin yaşadığı zorluklara doğrudan odaklanarak toplumda sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. NEET gençlerin istihdam dışında kalması, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemekte, toplumsal eşitsizlikleri ve tsosyal istikrarsızlığı artırmaktadır. En önemli etkilerinden biri de gençlerin eğitim almadan veya istihdam edilmeden geçirdikleri zaman, yeteneklerini geliştirme ve ülkenin rekabet gücü için önemli bir kaynak olan beşerî sermayenin oluşturulmasına katkıda bulunamamaları sonucunu doğurmaktadır. Gençlerimizin iş hayatına katılımını zorlaştıran önemli bir faktör de eğitim-istihdam uyumsuzluğudur. Eğitim sistemimizin iş dünyasının dinamiklerine uy-gun hale getirilmesi, NEET gençlerin iş hayatında kendilerine kalıcı yer edinmelerini kolaylaştıracaktır. (...) Gençlerin işgücü piyasasına katılımını destekleyecek ve sürdürülebilir sosyal güvenlik çözümleri üretecek politikaların geliştirilmesi bu nedenle büyük önem taşıyor.”

Çok az gündeme gelen bu mesele Türkiye için hayatî bir konu değil mi? Çalışabilecek ya da okuyabilecek yaşlarda olan gençlerin “ne okulda, ne de işte” olmasının ülkemize neye mal olduğunu hesaplayabilen var mı?

“Gençlerimizin iş hayatına katılımını zorlaştıran önemli bir faktör de eğitim-istihdam uyumsuzluğu” ise bu uyumsuzluğu ortadan kaldıracak ciddi adımlar niçin atılmaz? Acaba Türkiye’yi idare edenlerin bu konuda söyleyecekleri sözler var mıdır?