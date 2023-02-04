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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Eğitimde bir dert daha

Faruk ÇAKIR
04 Şubat 2023, Cumartesi
Eğitim sistemi baştan sona dertlerle dolu olmakla birlikte, özel okullarla ilgili meseleler de ciddi bir konu.

Haberlere göre özel okullardaki 250 bin öğrencinin kaydını başka okullara aldırdığı, 20 bin öğretmenin de yine özel okullardan ayrıldığı belirtiliyor.

20 bin öğretmenin özel okullardan ayrılmak durumunda kalması çok büyük bir mesele değil mi? Aynı şekilde 250 bin öğrencinin de bu okullardan ayrılması sıradan bir hadise olarak görülebilir mi?

Tabii ki asıl mesele dönüp dolaşıp ekonomideki gelişmelere odaklanıyor. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet okullarında çalışanlara nisbetle çok düşük ücret aldığı herkesin bildiği bir sır. Elbette az sayıda da olsa çalıştırdığı öğretmenlere hak ettiği ücreti veren özel okullar da vardır. Fakat çoğunluğun böyle yapmadığı ve büyük bir öğretmen mağduriyeti ortaya çıktığı anlaşılıyor. 

Bugünkü şartlarda çalıştırdığı öğretmene asgari ücret dahi vermeyen okullardan bahsediliyor ki bunun Türkiye gerçeklerine uygun olduğu söylenebilir mi? 

Elbette bu tablonun tek sorumlusu özel okullar değil. Türkiye’deki ekonomik durum özel okulları da etkiliyor. Nitekim özel okul idarecileri artan maliyetler doğrultusunda eğitim ücretlerine zam yapamadıklarını ileri sürüyorlar. 

Türkiye Özel Okullar Derneği idarecileri zam kısıtlamasının özel okulları olumsuz etkilediğini söylemiş. İstanbul’da bir özel okulda bu yıl yemek ücretinin 11 bin TL’den 30 bine TL’ye ve 11 bin TL olan kitap ücretlerinin 25 bin TL’ye çıkarıldığını söyleyen bir veli, bu sene ilk kez “ek gider” adı altında 9 bin TL ücret istendiğini hatırlatmış. Çocuğunu 8 yıldır okuduğu okuldan alan bir başka veli ise, “Zamlar bir yılda iki-üç katını geçti. Ne kadar vurabilirsek kârdır diye düşünüyorlar. Evlatlarımızla bizi test ediyorlar” şeklinde konuşmuş. (bbc.com, 31 Ocak 2023)

Eğitimdeki bu meselelerin hak ettiği ilgiyi görmesi ve konunun ‘çözüm masası’na yatırılmasında fayda var. Nihayetinde öğrenciler ve veliler mağdur olduğuna göre problemi halının altına süpürerek işin içinden çıkmak mümkün değil. 

Her ne olursa olsun, çalışan öğretmenlere hak ettiği ‘insani ücret’i vermeyen okullar yanlış yapmış demektir. “En büyük düşman cehalet”le bu eğitim sistemiyle mücadele edebilir miyiz?

Eğitim sistemini yeniden elden geçirmekte sayılamayacak kadar fayda vardır. O halde gecikmeden çözüm adımlarını atmak lazım vesselam.

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