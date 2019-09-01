Eğitimde hangisi doğru?

Her yiğidin bir yoğurt yemesi olduğu gibi eğitim sisteminde de farklı yollar, farklı metodlar vardır.

Bir kişinin, bir uzmanın beğendiği ve tavsiye ettiği sistemi başka bir eğitimci tavsiye etmeyebilir. Hatta bir ülkenin uyguladığı ve icabında başarılı da olan sistemi başka bir ülke uygun görmeyebiliyor. En nihayetinde bu hususta bir ihtilâf olduğu belli. Aksi halde ‘başarılı olan’ bir sistemi her ülke uygulamaz mıydı?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PISA) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher’in yazmış olduğu “21. Yüzyılda Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı” adlı kitabın tanıtımı için basın toplantısı düzenlenmiş ve Schlecher, bu toplatıda hem kitabını tanıtmış hem de soruları cevaplandırmış. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen programa kitabı Türkçe’ye çeviren BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de eşlik etmiş.

Andreas Schleicher, dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim sistemleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuş.

Schleicher’in dikkate alınmasında fayda olan tesbit ve değerlendirmelerin bir kısmı şöyle:

“Çocukları eğitmek geçmişte çok daha kolaydı. Gelecekte bu daha da zorlaşacak. Çünkü dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bazen biz ebeveynler olarak çözümden ziyade sorun teşkil ediyoruz. Çünkü çocuklarımızla ilgili çok kaygılı davranıyoruz. Çocuklarımızın bizim artık anlamadığımız şeyleri öğrendiğini fark ettiğimizde daha da çok kaygılanıyoruz. Veya bizim için geçmişte çok önemli olan şeyleri artık öğrenmediklerinde daha çok kaygılanıyoruz. Eğitim gerçekten kendi ilgililerini ve amacını kaybediyor. Genç insanlar okulda hiçbir anlam bulamıyorlar. Yaşadığımız dünyada belli şeyleri öğrenmek kolay, ama bu şeyleri ölçmek zor. Ezber sistemi uyguluyoruz ve bunun hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyoruz, fakat bunun sonradan bir işe yaramadığını görüyoruz. Yeniliğe açık olmak gerekiyor. Eğitimi olduğu gibi korumak ve dünyanın değişimini görmek istemeyen insanlar var. Kendi fikirlerini sonraki nesle aktarmaya çalışıyorlar. Sorgulamayı, değişimlere açık olmayı, yeniliklere ayak uydurmayı öğretemiyoruz. Eğitimdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi öğrenmeyi öğretmiyor olmamız. Dünya her gün değişiyor. O yüzden hayat boyunca öğrenci olmamız lâzım. Başarı artık sadece öğrenme ve öğretme ilgili değil. Başarı artık yenilikçi dünyada bir pusula ve yolumuzu bulmaktan geçiyor. Sadece öğrenme ve öğretme 20. ve 19. yüzyıldaki eğitim sisteminde kaldı. O zamanlar elimize aldığımız ansiklopedilerle bir şeyler öğreniyorduk daha kısıtlıydı. Fakat şimdi elimizin altındaki bilgisayar ve internetle sorduğumuz bir soruya binlerce cevap bulabiliyoruz, fakat buradaki soru da şimdi hangisinin doğru olduğu.” (Yeni Asya, 27 Ağustos 2019)

Eğitimin gelecekte daha da zorlaşacak olması hepimizi ve tabiî ki Türkiye’yi idare edenleri teyakkuza geçirmesi gerekmez mi? Genç insanlar okulda hiçbir anlam bulamıyorlarsa buna eğitim denilebilir mi? Ve “Hayır, okulda anlam buluyorlar” diyen kaç kişi çıkar? Bu boşluğu nasıl ve ne ile dolduracağız? Dünyanın değişimini görmek istemeyen insanların olması ve hele hele bunların arasında idareci ve siyasetçiler de bulunması vahim bir durum değil mi? Sorgulamayı, değişimlere açık olmayı, yeniliklere ayak uydurmayı öğretemedikten sonra ne öğretmiş oluruz ki? Ömür boyu öğrenci olmamız gerektiğine göre bunu yapabiliyor muyuz?

Ve bilki de en can alıcı soru şu: “İnternetle sorduğumuz bir soruya binlerce cevap bulabiliyoruz. Fakat buradaki soru da şimdi hangisinin doğru olduğu.”

Evet, hangisi doğru? Buna kimler karar verecek?