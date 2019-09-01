"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Eğitimde hangisi doğru?

Faruk ÇAKIR
01 Eylül 2019, Pazar
Her yiğidin bir yoğurt yemesi olduğu gibi eğitim sisteminde de farklı yollar, farklı metodlar vardır.

Bir kişinin, bir uzmanın beğendiği ve tavsiye ettiği sistemi başka bir eğitimci tavsiye etmeyebilir. Hatta bir ülkenin uyguladığı ve icabında başarılı da olan sistemi başka bir ülke uygun görmeyebiliyor. En nihayetinde bu hususta bir ihtilâf olduğu belli. Aksi halde ‘başarılı olan’ bir sistemi her ülke uygulamaz mıydı?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PISA) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher’in yazmış olduğu “21. Yüzyılda Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı” adlı kitabın tanıtımı için basın toplantısı düzenlenmiş ve Schlecher, bu toplatıda hem kitabını tanıtmış hem de soruları cevaplandırmış. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen programa kitabı Türkçe’ye çeviren BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de eşlik etmiş.

Andreas Schleicher, dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim sistemleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuş. 

Schleicher’in dikkate alınmasında fayda olan tesbit ve değerlendirmelerin bir kısmı şöyle: 

“Çocukları eğitmek geçmişte çok daha kolaydı. Gelecekte bu daha da zorlaşacak. Çünkü dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bazen biz ebeveynler olarak çözümden ziyade sorun teşkil ediyoruz. Çünkü çocuklarımızla ilgili çok kaygılı davranıyoruz. Çocuklarımızın bizim artık anlamadığımız şeyleri öğrendiğini fark ettiğimizde daha da çok kaygılanıyoruz. Veya bizim için geçmişte çok önemli olan şeyleri artık öğrenmediklerinde daha çok kaygılanıyoruz. Eğitim gerçekten kendi ilgililerini ve amacını kaybediyor. Genç insanlar okulda hiçbir anlam bulamıyorlar. Yaşadığımız dünyada belli şeyleri öğrenmek kolay, ama bu şeyleri ölçmek zor. Ezber sistemi uyguluyoruz ve bunun hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyoruz, fakat bunun sonradan bir işe yaramadığını görüyoruz. Yeniliğe açık olmak gerekiyor. Eğitimi olduğu gibi korumak ve dünyanın değişimini görmek istemeyen insanlar var. Kendi fikirlerini sonraki nesle aktarmaya çalışıyorlar. Sorgulamayı, değişimlere açık olmayı, yeniliklere ayak uydurmayı öğretemiyoruz. Eğitimdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi öğrenmeyi öğretmiyor olmamız. Dünya her gün değişiyor. O yüzden hayat boyunca öğrenci olmamız lâzım. Başarı artık sadece öğrenme ve öğretme ilgili değil. Başarı artık yenilikçi dünyada bir pusula ve yolumuzu bulmaktan geçiyor. Sadece öğrenme ve öğretme 20. ve 19. yüzyıldaki eğitim sisteminde kaldı. O zamanlar elimize aldığımız ansiklopedilerle bir şeyler öğreniyorduk daha kısıtlıydı. Fakat şimdi elimizin altındaki bilgisayar ve internetle sorduğumuz bir soruya binlerce cevap bulabiliyoruz, fakat buradaki soru da şimdi hangisinin doğru olduğu.” (Yeni Asya, 27 Ağustos 2019)

Eğitimin gelecekte daha da zorlaşacak olması hepimizi ve tabiî ki Türkiye’yi idare edenleri teyakkuza geçirmesi gerekmez mi? Genç insanlar okulda hiçbir anlam bulamıyorlarsa buna eğitim denilebilir mi? Ve “Hayır, okulda anlam buluyorlar” diyen kaç kişi çıkar? Bu boşluğu nasıl ve ne ile dolduracağız? Dünyanın değişimini görmek istemeyen insanların olması ve hele hele bunların arasında idareci ve siyasetçiler de bulunması vahim bir durum değil mi? Sorgulamayı, değişimlere açık olmayı, yeniliklere ayak uydurmayı öğretemedikten sonra ne öğretmiş oluruz ki? Ömür boyu öğrenci olmamız gerektiğine göre bunu yapabiliyor muyuz?

Ve bilki de en can alıcı soru şu: “İnternetle sorduğumuz bir soruya binlerce cevap bulabiliyoruz. Fakat buradaki soru da şimdi hangisinin doğru olduğu.”

Evet, hangisi doğru? Buna kimler karar verecek?

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sınırda can pazarı

    ABD'den İdlib'e hava saldırısı

    Lübnan: İsrail 2006'dan bu yana yürürlükte olan angajman kurallarını ihlal etti

    Esad rejimi İdlib'de tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozdu

    İkinci el araçların sigortalanmasında yeni uygulama yarın başlıyor

    Yunanistan göçmenlere karşı yeni önlemler aldı

    Johnson'un parlamentoyu tatil kararı İngilizleri sokaklara döktü

    İnsan hakları gözlemevinden Yemen'in güneyinde iç savaş uyarısı

    'Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız yok'

    AKP, zor yoldan öğreniyor

    2 bin 500 polis adayı alımı yapılacak

    Pakistan'dan Keşmir uyarısı

    Rusya ve Türkiye Suriye'de ateşkes ihlalleri saptadı

    Hong Kong'da protestolar sürüyor

    İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüştü

    İsrail askerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

    Hindistan'da yaklaşık 2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

    'İdlib'i ele geçirme çabaları siyasi çözümü yok edebilir'

    Türkiye 159 ülkeye şeker ihraç etti

    ABD'de kasırga tehlikesi

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Defterler açılsın!
    Genel

    Sınırda can pazarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Soğanda saklanan sırlar (2)
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde hangisi doğru?
    Abdil YILDIRIM

    Allah’ın bizim namazımıza ne ihtiyacı var?
    M. Said ZEKİ

    Hicret ne zaman dostum!
    Genel

    Beleş İngilizce
    Fatih Yokuş

    Selâmlaşma
    Naci TEPİR

    Gerçek tarihin öğretilmesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.