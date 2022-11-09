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9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Eğitimde vaadler ve gerçekler

Faruk ÇAKIR
09 Kasım 2022, Çarşamba
Cehalet en büyük düşmanlardan biri olduğuna göre, cehaleti mağlup etmek için atılan her adım desteklenmeli, alkışlanmalı ve tebrik edilmeli.

Son zamanlarda eğitim canibinden gelen bazı rakamlar sevindirici, ama acaba bu rakamlar gerçeklerle örtüyor mu?

Rakamlar elbette bazı şeyleri anlatır, fakat her şey rakamlarla sınırlı olmaz. Mesela, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklı gelen haberlere göre artık kütüphanesiz okul kalmamış. Ayrıca, yıl sonundaki 100 milyon kitap hedefi aşılarak okullardaki kitap sayısı 103 milyon 174 bin 561’e ulaştırılmış. (AA, 6 Kasım 2022) Elbette çok iyi bir adım. Fakat hadiseye sadece kitap sayısı olarak bakarsak kendimizi yanıltmış olmaz mıyız? Acaba kitap sayısı bu nispette arttığına göre ‘kitap okuyan çocuk, öğrenci’ sayısı da arttı mı? “İyi de çocuklar kitap okumuyorsa kabahat idarecilerde mi?” diyenler olabilir. Elbette kabahatin büyüğünü idarecilere atamayız, ancak idareciler de sadece rakamlarla övünmenin doğru olmadığını bilmeli, görmeli ve işlerini buna göre yapmalı.

Yine yeni bir habere göre Milli Eğitim Bakanı, “Artık atıl duran köy okullarının tamamını yıl sonuna kadar açacağız” demiş. Haber özetle şöyle: “Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artık köylerden şehirlere çocukların taşınmayacağını, öğretmenleri ve usta öğreticileri köylere taşıyacaklarını belirterek, atıl durumda olan 6 bin 970 köy okulunun tamamını 2022 sonuna kadar açacaklarını söyledi. Ülkelerin beşeri sermayesinin niteliğini artırmayla ilgili en önemli enstrümanın eğitim olduğuna işaret eden Özer, bunun için ülkelerin kendi rekabet güçlerini artırmak için eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 100’e ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini anlattı. İlkokuldaki okullaşma oranı, yüzde 99,63’e yani yaklaşık 100’e, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44’e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı ise 4+4+4 eğitim sisteminin getirmiş olduğu katkıyla yüzde 44’ten yüzde 95’e yükselmiştir. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı ise yüzde 14’lerden yüzde 48’lere çıkmıştır. İlk kez Cumhuriyet tarihinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95’in üzerine çıkmıştır. (...) Geçenlerde Van’da bir çocuk için bir ilkokulu açtık. İnşallah artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız, çocuklarımızla yetişkinler köylerde olacak, öğretmenlerimizi ve usta öğreticilerimizi köylere taşıyacağız. Köylümüzün hizmetinde olup istediği her türlü kursu orada düzenleyeceğiz. 2022 yılının sonuna kadar atıl duran 6 bin 970 köy okulunun tamamını açacağız. Muhtarlarımızın riyasetinde köylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” (AA, 7 Kasım 2022)

Kulağa hoş geliyor, fakat öğrenci olmayan köylerde okul açmak ne ölçüde isabetli olur? Esasında olması gereken budur, fakat Türkiye’nin şu anki şartları buna uygun mudur? Başka bazı ülkelerde “bir öğrenci için bir okul açıldığı” haberleri duyunca onları tebrik etmişliğimiz vardır. Fakat eğitim de bir sistemdir ve çarklar bir ve bütün çalışırsa bir anlam ifade eder. Bir yanda ‘bir öğrenci için okul açan’ sistem, öte yanda neredeyse ‘hiç kimsenin memnun olmadığı bir sistem’ birlikte yürür mü?

Kemiyet ve sayı çokluğu yarışından ziyade; kaliteli eğitim sistemi ve iyi eğitilmiş insan gücünün tercih edildiği günleri görmek temennisiyle...

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