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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Eğitimde yeni sıkıntı

Faruk ÇAKIR
30 Ağustos 2022, Salı
Ekonomik krizin özellikle büyük şehirlerde yaşayan memurları etkilemesi uzun dönemde eğitim sistemine zarar verecek gibi görünüyor.

Bir dönem büyük şehirlerde yaşamak isteyen memurlar, geçim darlığı sebebiyle artık daha küçük şehirleri tercih etme yarışına girmiş. 

Konu ile ilgili bir habere göre İstanbul’da sadece bir okuldan 16 öğretmen tayin isteyerek geçinmenin daha kolay olduğunu düşündükleri başka şehirlere gitmek istemişler. Çoğu kişiye şaka gibi gelebilir, fakat bilhassa büyük şehirlerde kiralar hakikaten çok yükseldi. Gayet küçük evlerden 5 ya da 6 bin lira kira isteniyor ki, hele hele tek başına çalışan bir memurun, bir öğretmenin büyük şehirlerde yaşaması iyice imkânsız hale gelmiş oldu. 

Kiraların çok kısa sürede iki katından daha fazla artmasını sorumlusu sadece ev sahipleri midir? Türkiye’yi idare edenler öncelikle ev sahiplerini suçlamayı tercih ediyor, fakat ev sahipleri dinlense onlar da başka fiyatların artmasından şikayet edecekler. Hakikaten işin içinden çıkılmaz bir hal var. Bazı ev sahiplerinin kira kontratlarının süresini beklemeden acil zam yaptığı söyleniyor ki, bu durumda kiracıların çok daha fazla sıkıntı çektiği anlaşılır. 

Aynı habere göre özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerinse durumu daha kötü. Hemen hemen hepsi asgari ücret bandında maaş alıyor. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu ortamda bırakın geçinmeyi, barınmaları bile çok zor. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı, “Borçla, kredi kartıyla geçinmeye çalışan, gittikçe daha çok borcun içine doğru sürüklenen bir öğretmen kitlesi var” demiş. (diken. com.tr, 27 Ağustos 2022)

Acaba, öğretmenlerin kira ödeyememe korkusu sebebiyle İstanbul’dan başka illere tayin istemesi buradaki eğitim ve öğretime olumsuz etki etmeyecek mi? Türkiye’yi idare edenlerin bu sıkıntılara karşı ileri sürebilecekleri çözüm var mı?

“Betona para yatırmak” akıllı bir iş değil. Fakat, ‘konut açığı’nın da bir şekilde karşılanması icap eder. Kira vermeyen bir memurun geçinmesi nispeten kolay olsa da, kira verenlerin büyük şehirlerde yaşaması iyice zorlaşmış durumdadır. Bu gidişle, ihtiyacı karşılayacak kadar ev inşa edilmesi de zor görünüyor. Dolayısı ile memurlar için büyük şehirler cazip olmaktan çıkmış durumda.

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan bu meselelere kalıcı çözüm bulunmasını temenni ederiz, ama pek de mümkün görünmüyor. Kapılımızı çalan bu sıkıntılara rağmen Türkiye’yi idare edenlerin israfta birbirleriyle yarışması gerçekten çok üzücü. Ülkemizin israf edeceği bir tek kuruşu yoktur. Ne kadar tasarruf edebilirsek o kadar tasarruf etmeli ve ekonomik krizin eğitimi sekteye uğratmasına fırsat vermemeliyiz.

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