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23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Eğitimdeki kayıp

Faruk ÇAKIR
23 Ağustos 2020, Pazar
Ülkemizde eğitim zaten sıkıntılıydı. Virüs salgını sonrası okullardaki eğitimin aksaması ve hatta durma noktasına gelmesi var olan sıkıntıyı katlamış oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle medyana gelen aksamanın faturasını henüz ortaya koyabilmiş değiliz. Bu faturanın büyüklüğünü tahmin etmek de kolay değil.

Zor bir yol ayrımına geldiğimiz söylenebilir: Eğitimdeki kaybın büyümemesi ya da telâfi edilebilmesi için okulların açılmasını isteyen uzmanlar var. Öte yandan da okullar açıldığında salgının daha fazla yayılmasından endişe edenler var. Tam bir Nasrettin Hoca durumu ile karşı karşıyayız. Eğitimi ihmal edemeyiz. Bunun yanında sağlık da hiçbir surette ihmale gelmez. Orta yolu, Türkiye’ye uygun en iyi çare ve çözümü işin ehli olan uzmanları dinleyerek ve dünyadaki iyi örnekleri de göz önüne alarak bulabiliriz.

Eğitim sisteminin arzu edilen seviyede olmadığını Türkiye’yi idare edenler de her fırsatta dile getiriyor. Elbette onların vazifesi, sadece sıkıntıları dile getirip ‘tesbit’ yapmak değildir. Tesbitlerin yanında kalıcı tedbirleri almak da idarecilerin vazifesi. Bunun yapılabildiğini söylemek kolay değil. 

Eğitimin muhtevası haklı olarak en çok tenkit alan konudur. Öğrencilere faydalı, hayatta kullanacakları bilgilerin verilmesi arzu edilse de bu yapılabilmiş değil. Dolayısıyla biraz abartarak, “Öğrenci okula ne kadar az gitse o kadar iyi” diyenler de vardır.  

Dolayısıyla virüs salgını sonrası çocukların okullardan uzak kalmasını kayıp olarak görmeyenler de olmuştur.

Esasında her ev ve her aile bir okul haline gelebilse, evlerimiz ‘dershane’ olsa bu sıkıntıyı çok daha kolay aşabilirdik. Bu da yine yıllar önce başlamış olması icap eden bir çalışma ile mümkün olabilirdi. Evlerin ‘dershane’ olabilmesi de kaliteli ve uzun süreli bir eğitimle ancak sağlanabilirdi. 

Çare olarak gündeme gelen ‘uzaktan eğitim’ için yeterli altyapının olmadığı da bu vesileyle öğrenilmiş oldu. Yıllardan beri konuşulan bu sistemin şimdiye kadar tam olarak kurulamamış olması acaba Türkiye’yi idare edenleri hiç düşündürür mü?  

Açıklanan rakamlar, çoğu öğrencinin bu sistemle eğitime uluşamadığını ortaya koyuyor. Binlerce ailede bilgisayar olmadığı gibi, internet imkânlarından istifade edemeyenler de var. Yıllar önce başlatılan ‘her öğrenciye bir bilgisayar’ projesi istenen hedef ve maksada ulaşabildi mi? Ulaşamadıysa sebepleri ve neticeleri masaya yatırılıp tartışılabildi mi? Tam aksine, “Türkiye’nin böyle bir gündemi, projesi vardı? Ne oldu?” diyenlere kulak verilmedi. Neticede en muhtaç olduğumuz bir günde ‘uzaktan eğitim’ için yeterli yatırım yapmadığımızın faturası önümüze konulmuş oldu. 

“Kovid-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla yayımlanan bir raporda, okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrenme eksiklerini kapatmanın güçleştiğine dikkat çekilmiş ve Eylül ayında okulların açılamaması halinde öğrenme kaybının ve eksiğinin telâfi edilmesinin, eğitim sisteminin yönetim ve öğretim kapasitesini aşacak seviyelere varacağı hatırlatılmış. (voa, 21 Ağustos 2020)

Raporun koordinatörü Dr. Sabiha Sunar, “Bakanlığın verilerine göre EBA’ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 40. Öğrencilerin çoğunluğu EBA’ya internet üzerinden giriş bile yapmamış” demiş.

Eğitimdeki sıkıntılar büyüme istidadı gösteriyor vesselâm.

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