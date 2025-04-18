Eğitime de düşmanlık olur mu?

İsrail’in Filistin’de yaptığı haksızlıkları, zulümleri ve cinayetleri saymakla bitirmek mümkün değil.

Maalesef artık Gazze ve civarından gelen ölüm haberleri neredeyse gazetelerde yer almayacak duruma geldi. O kadar fazla insan öldürüp cinayet işliyorlar ki “10 kişi öldü, 20 kişi bombalandı” şeklindeki haberler ancak ‘kısa haber’ler olarak medyada yer alabiliyor.

Savaşın da bir hukuku var ve mesela ambulanslar, hastaneler ve eğitim binaları bombalanmaz. Tabii ki İsrail bu kurallari hiç dikkate almıyor. Çok yakın zamanda Birleşmiş Milletler’in ‘yardım ekiplerini’ dahi bombalamadılar mı? Gazze’deki kaç hastaneyi ve kaç defa bombaladıklarını dünya gördü.

İsrail, yaptığı zulümlere eğitim camiasını da ilave etmiş. Gelen haberlere göre İsrail 7 Ekim’den beri Gazze’de 400’den fazla okulu doğrudan hedef almış. İnanılması zor ama haberlere göre gerçek bu maalesef.

İlgili haber şöyle: Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’deki okulların büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi. İsrail’in saldırılarında 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 403 okulun doğrudan hedef alındığı bunun da bölgedeki okulların yüzde 71’ine denk geldiği ifade edildi. Gazze’deki okulların yüzde 88’inin de İsrail’in saldırılarında hasar gördüğü kaydedildi. Açıklamada, Gazze’de toplamda 564 okul bulunduğu bunların 499’unun İsrail saldırılarında hasar gördüğü aktarıldı. İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören okullardan 162’sinin UNRWA’ya ait olduğuna işaret edildi. Saldırılar nedeniyle Gazze’deki çocukların 1,5 yıldır zorla yerinden edildiği ve eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi. (...) Dünya ülkelerine İsrail hükümetiyle olan ilişkilerini, “İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği soykırımına son vermesi ve barış fırsatını tehdit eden tek taraflı eylemlerini durdurması şartına bağlama” çağrısı yapıldı. (aa.com.tr, 15 Nisan 2025)

İsrail’in yaptığı çok yanlış var, ama belki de en büyük yanlış eğitim kurumlarını tahrip etmek olmalı. Dünyanın her ülkesi için cehalet en büyük düşman olduğuna göre; eğitimi engellemek cehalete yardım anlamı taşımaz mı?

Hür dünya ve insanlık; İsrail’e ‘cehaleti desteklediği için’ de ayrıca engel olmak mecburiyetindedir vesselam.