Eğitimin tablosu

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, geçen yıla ait eğitim tablosu Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanmış.

Buna göre geçen eğitim-öğretim döneminde, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim almış.

“Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022” verilerine göre, geçen yıl Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 928 bin 304’ erkek, 9 milyon 227 bin 267 kız öğrenci eğitim aldı. Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140’ı resmi, 1 milyon 578 bin 233’ü özel ve 1 milyon 738 bin 198’i ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 885 bin 4’ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 433 bin 901’i ilkokulda, 5 milyon 293 bin 67’si ortaokulda, 6 milyon 543 bin 599’u ortaöğretimde yer aldı. Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise bir önceki yıl 159 bin 773 olan öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında haziran ayı itibarıyla 400 bin 219’a ulaştı. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9 oldu. Bu oran, okul öncesi eğitim için yüzde 19, ilkokul için yüzde 5,7, ortaokul için yüzde 6,5 ve ortaöğretim için de yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 139 bin 673 oldu. Bu öğretmenlerin 455 bin 294’ü erkek, 684 bin 379’u kadın öğretmenlerden oluştu. Örgün eğitimde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 56 bin 200’ü resmi okul, 14 bin 179’u özel okul ve 4’ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 70 bin 383 okul hizmet verdi. (AA, 10 Eylül 2022)

Bu rakamların büyüklüğü Türkiye’yi idare edenleri sevindirse de, rakamlar aynı zamanda ‘dert’lerimizin büyüklüğünü de göstermiş oluyor. Ne hikmetse genç nüfusa sahip olmamızla ve “Avrupa’nın pek çok ülkesinden daha fazla öğrenciye” sahip olmakla övünüyoruz da, bu gençleri ve öğrencileri “günün şartlarına göre iyi eğittiğimiz”i söyleyemiyoruz. Genç nüfusa sahip olmak ve hele hele bunların büyük çoğunluğunun eğitim çağında olması elbette büyük bir zenginliktir. Fakat bu gençlere ve çocuklara iyi bir eğitim veremedikten sonra, sadece ‘sayı çokluğu’ ile övünmek haklı bir övünme midir?

Gerçi idareciler eğitim konusunda vaadlerini yerine getiremediklerini itiraf ediyorlar. Fakat bu noktada yine kabahati kendilerine değil, başkalarına yüklüyorlar. Başka konularda olduğu gibi eğitimde de yapılması gereken bellidir: İyi eğitim verdiği kabul edilen ülkeler incelenir. Onlardaki sistem örnek alınır ve bize özel konular da bu sisteme eklenir ve sistem buna göre işler. Bunu yapmak yerine ‘bakan’ değiştirerek çözüm arama tercihi, eğitimdeki sıkıntıları aşmaya yol açar mı? Kitapların muhtevasını düzeltmek ve faydalı bilgiler öğretmek yerine binaların yenilenmesi ve ‘kutlamalar’a ehemmiyet vermek büyük bir hata değil mi? Öğrencilerin ‘çorap rengi’ ile uğraşıp, doğru Türkçe öğrenip öğrenmediğiyle ilgilenmeyen bir sistemin başarılı olması mümkün olur mu?

Eğitimdeki tabloya ‘sayı’ penceresinden değil de, ‘kalite, ahlak, bilgi, uygulama’ noktasından bakmak gerek vesselam.