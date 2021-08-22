Ekonomi kaçıncı sırada?

Türkiye’yi idare edenlerin en iddialı oldukları konulardan biri, ekonomi sahasında yapacaklarıydı. Bu hususta sürekli yeni vaadler dile getirerek yılları tükettiler.

Çok kısaca hatırlatmak icap ederse, 2023 yılındaki ihracat hedefi 500 milyar dolardı. Aynı şekilde 2023’de kişi başı millî gelir 20 bin dolar civarında olacak ve dünyadaki gelişmiş 15 büyük ekonomi arasında yer alacaktık. Bu hedeflere ulaşmak bir yana, bazı noktalarda geriye gidişler olduğu meydanda. Meselâ, kişi başı millî gelir dolar bazında düştü. Ayrıca 10 yıl önce her konuşmada bahsedilen “2023 hedefleri”ni artık hatırlatan idareci de kalmadı. Ara sıra 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsedenler oluyor.

Tekrar etmekte fayda var: Esasında Türkiye’nin asıl meselesi ekonominin kötü olması değildir. Daha doğrusu ekseriyet için bu mesele birinci sırada yer alsa da ‘kalıcı gündem’lerle meşgul olanlar için öncelik bu olmamalı. Elbette ekonominin iyi olması vatandaş açısından ilk sıraya yazılabilir. Fakat ‘fotoğrafın tamamına bakma iddiasında olanlar’ ekonomiden daha önemli meseleler olduğunu bilir. Hak, hukuk, adalet gibi...

20 yıldır Türkiye’yi idare edenler en iddialı oldukları konularda da sınıfta kalınca, iktidara destek veren bir yazar şu tavsiyede bulunmuş: “2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum.”

Bu tavsiye, ilk bakışta ‘akıllı yol gösterme’ gibi görünse de, esasında tutarlı bir akıl verme olarak görülmemeli. Elbette ekonominin içinde bulunduğu hal millet nezdinde çok önemlidir. Fakat ekonomi tek başına düzelmez. Bir iktidar samimî olarak ekonomiyi düzeltmek istiyorsa işe ekonomiden değil, hak, hukuk ve adaletten başlamalıdır. Bu bakımdan iktidarı gerçek anlamda seven biri de “Ekonomi kötü, ama işe adalet sistemini işler hale getirerek başlayın” demelidir. Niçin? Çünkü mülkün temeli ekonomi değil, adalettir. Herkes bilir ve görür ki adalet sistemi doğru dürüst ve adil bir şekilde işlemiş olsa uzun dönemde ekonomi de düzelir. Türkiye tarihi de esasında buna şahittir. Dünyayı takip eden ehil uzmanlar dahi her defasında “Hak, hukuk ve adaletin olmadığı yere yabancı yatırımcı da gelmez. Dolayısıyla ekonomi de düzelmez” demiyor mu?

İktidara “İşe ekonomiyi düzelterek başlayın” tavsiyesinde bulunmak bir bakıma da “Şimdiye kadar ekonomiyi iyi idare edemediniz, başarısız oldunuz” demek değil mi? Elbette ekonomi de iyi değil, ama esas bozuk olan hak, hukuk ve adalet sistemidir. İktidara bu tavsiyede bulunanlar “Adalet ve hukuk sisteminde hiçbir problem yoktur” diyebiliyor mu? Bunu diyemeyen bir ‘dost’ nasıl olur da ‘mülkün temeli’ olan adalet tavsiyesi yapmak yerine ‘ekonomiye el atın’ der?

Biz gerçekleri hatırlatmaya devam edelim: Türkiye’nin birinci meselesi hak, hukuk ve adalet sistemini işler hali getirmektir. Ekonominin düzgün olmasını istiyorsanız da işe buradan başlayın. “Yok, bizim kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok” diyorsanız, siz bilirsiniz.

Yanlışta ısrar edenlerin başarılı olduğu nerede görülmüştür?