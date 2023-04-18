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18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Ekonomi ve akademi

Faruk ÇAKIR
18 Nisan 2023, Salı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğinde hazırlanan ‘Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı’ raporunda; Türkiye’yi idare edenlerin dikkate alması gereken teklif ve tavsiyeler var.

TÜSİAD ve TÜBİSAD ortak açıklamasına göre raporda, Türkiye’ye yüksek teknoloji atılımı sağlayacak tüm kaldıraçlar için mevcutta atılan adımlara ilave olarak ele alınması önemli değerlendirilen eylemlere yönelik 18 Eylem Çağrısı’na yer verilmiş. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Geleceğin ekonomisi teknoloji ve dijitalleşme ile şekilleniyor. Rekabet kuralları yeniden yazılırken yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız. TÜSİAD olarak biz bu çerçevede teknolojiyi ve dijitalleşmeyi çalışmalarımızın önemli taşıyıcı kolonlarından birisi yaptık” ifadelerini kullanmış.

Bilim ve teknolojik ilerlemeyi temel alacak adımları atacak bir seferberlik içine girilmesi gerektiğine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Turan, şunları da söylemiş: “Paylaştığımız raporumuzda da Türkiye’nin yüksek teknoloji ile hayata geçirebileceği potansiyeli ve bu hedef için kritik gördüğümüz eylem çağrımızı sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye’yi her bölgesi ile bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmeliyiz. Dijital dönüşümü hızlandırmak için mevcut durumda özel sektör ve kamu önemli adımlar atıyor. Bu alanda başarılı olabilmek için üst seviyede sahipliğe ve koordineli bir yaklaşımla hareket etmeye ihtiyaç var. Kamu, özel sektör ve akademi iş birliğinde gerekli çalışmaların yapılması çok önemli. Özel sektörü yönlendirebilecek kamu politikalarını ve destekleri ortak akılla bütüncül bir şekilde yeniden kurgulamalıyız.” (ekonomim. com, 13 Nisan 2023)

Yüksek teknolojiye ulaşmak, Türkiye’nin seneler önce ilan ettiği hedefler arasındadır. Bu yolda mutlaka çalışmalar yapılıyor; ancak bunları yeterli görmek mümkün değil. Çünkü ülkemiz yeni imkânlara kavuşurken başka ülkeler yerinde saymıyor ki! Bizden çok önce bu yola çıkan ülkeler, hızlı yürüyüşlerine sürdürüyor. Bu bakımdan biz çok daha fazla çalışmalıyız ki onları yolda yetişebilelim. 

Bunun için önemli mesele, “Kamu, özel sektör ve akademi iş birliğinde gerekli çalışmaların yapılması”dır. Her ne kadar bu çalışmaların yapıldığı söylense de, bunları yeterli görmek mümkün değil. Değil meslek liseleri, neredeyse üniversiteler bile bu çalışmaların içine yeteri kadar girebilmiş değildir. Oysa olması gereken bütün eğitim sisteminin; ticaret ve sanayi sektörüyle mümkün olduğu kadar iç içe olmasıdır. Evet, meslek liselerinde bu çalışmalar kısmen yapılsa da, bu okullarda çalışan eğitimciler bile bunun yeterli olmadığını ifade ediyorlar. 

Ülkemiz madde ve manevi sahada güçlü olmak istiyorsa; kamu, özel sektör ve akademi arasında sağlam bir bağ kurma mecburiyetinde.

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