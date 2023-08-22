Ekonomik krizin yansıması

Ekonomik krizin devam etmesi insanları sadece maddi olarak değil; manevi olarak da sıkıntılara sürüklüyor. Hayat pahalılığının en başta ticaret hayatındaki doğruluğu öldürdüğü herkesin malumu.

Bir zamanlar söz senet yerine geçerken, şimdi ‘çek’lere de güvenen kalmadı.

Maddi havanın bozulması, insanların sürekli ‘para’ ve ‘geçim derdi’ ile meşgul olması manevi meselelerin konuşulmasını ve gündem olmasını da perdeliyor. Türkiye’nin eğitim, ahlak, gençlik gibi çok önemli konuları olduğu halde; bu meseleleri konuşan ve tartışan pek yok. Neredeyse günün her saatinde ‘para, kredi, geçim derdi, kira, zamlar’ konuşuluyor. Büyük çoğunluğun gündemi maddi meseleler olduğu için “en büyük düşman” olan cehaletin nasıl mağlup edileceği merak dahi edilmiyor.

Tabii ki insanların maddi meselelerle meşgul olması bir neticedir. Acaba manevi meseleler yerine maddi meseleleri gündem yapmamızı isteyen mahfiller mi var? Türkiye’de yaşananlara bir de bu pencereden bakmakta fayda var.

‘Köy odaları’ndan muhtemelen ‘Millet Meclisi’ne kadar her yerde zamlanın, pahalılığın, enflasyonun konuşulması acaba tesadüf olabilir mi? Bu tespitlenden, “Ekonomik meseleler konuşulmasın” anlamı çıkarılmamalı. İnsanları maddi meseleler içinde boğmak başlı başına bir ‘kriz’ değil mi? ‘Köy odaları’nda gençliğin durumu, ticari ahlaktaki aşınma, eğitimin içine sürüklendiği hal konuşulsa çok daha faydalı olmaz mıydı?

Elbette yangın yerine dönen piyasa fiyatları varken vatandaşın bu duruma ilgisiz kalmasını beklemek doğru olmaz. Önemli olan Türkiye’yi idare edenlerin bu konuları dert edinmesi ve vatandaşı sadece maddi meselelerle meşgul eder duruma bırakmamasıdır. Para ve pul yerine, kitap, eğitim, ahlak, yardımlaşma ve gençliğin durumu konuşulsa, tartışılsa çok daha iyi olmaz mıydı?

Gazetelere yansıyan haberlere göre marketlerde her gün 50 ile 100 ürünün fiyatı değişiyormuş. Böyle bir afet karşısında ‘her şey yolunda’ tavrı sergilenebilir mi?

Türkiye’yi idare edenler milletin menfaatini düşünüyorlarsa bir an önce bu yangını söndürmeye çalışsınlar. Bunun yolu da elbette en başta devletteki israfı kesin olarak sona erdirmekle mümkün olur. İsraf önlenmedikten sonra ekonomik krizi ve marketlerdeki yangını söndürmenin inkanı yok.

Üzücü olan, israfı önleyecek bir ‘siyasi irade’nin gösterilmediği ve gösterileceğine dair bir işaretin olmaması... Ekonomik krizin sosyal hayata yansıması çok daha yıkıcı vesselam...