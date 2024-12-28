"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

El insaf!

Faruk ÇAKIR
28 Aralık 2024, Cumartesi
Asgarî ücretin tespit edilip ilân edilmesi ve sonrasında ortaya konulan tepkiler bir bakıma ‘turnusol kâğıdı’ vazifesi yapmış oldu. Tespit edilen rakam (22.104 TL) umumî anlamda yetersiz bulunsa da, bazı konuşmalar ve yorumlar “El insaf” dedirtti.

Bazıları diyor ki, “Asgarî ücret ne kadar arttırılırsa arttırılsın, bunun sonu yok. Meselâ, asgarî ücret aylık 50 bin TL olsa yine insanlar bunu harcayacak ve ‘yetmedi’ diyecekler. O halde az olsun da bu ‘az’ maaş için ‘yetmedi’ desinler!”

Veya bir başkası diyor ki, “Bu maaşı alanlar (yani, asgarî ücrete tabi olanlar) zaten işe ilk girenlerdir ya da meslek sahibi olmayanlardır. Eh, meslek sahibi olmayanlarla meslek sahibi olanlar bir olur mu? Tabiî ki onlar az maaş alsın, biz [okumuşlar, eğitimliler, meslek sahipleri] çok maaş alalım! Dolayısı ile burada bir adaletsizlik yok!”

Şöyle diyenler de var: “Bir kişinin çalışması yetmiyorsa aynı aileden 2 kişi çalışsın. İllâ bir kişinin çalıştığı geçinmeye yetecek diye bir şey yok. Dolayısı ile bu maaş fazla bile!”

Tabiî ki hadiseye başka pencerelerden de bakanlar vardır. Hatta meşhur bir doktor, “Ne yani, et yerine kuru fasulye yesinler! Et de protein, kuru fasulye de. Fakir hayat en sağlıklı hayattır. O halde maaşların arttırılmasına gerek yok!”

Hatırlanacağı üzere tarihte “Ekmek bulamıyoruz” diyen fakir fukara, “Ekmek yoksa pasta yesinler” diyen idareciler olduğunu duyar ve “Gerçekten böyle diyen olmuş mudur” diye şaşırırdık. 2024 yılında “Fakir hayat en sağlıklı hayattır” demenin bundan ne farkı var. Elbette imkânı olduğu halde israfa girmeden ve ‘fakir gibi’ yaşamak ayrıdır; namerde muhtaç olacak şekilde yaşamaya mahkum edilmek farklıdır. 

Bir başka çelişki de, asgarî ücretin düşük olmasının sorumluluğunu hiç ilgili olmayanlara yüklemeye çalışmaktır. Bir yorumcu, dolaylı olarak şöyle diyordu: “Başta üç harfli marketler olmak üzere her gün ürünlerine zam yapanlar, etiketler değiştirenler bu işten sorumludur. Onlar zam yapmasa ‘bu az para’ yeterde artar. Ama kabahat marketlerde, firmalarda...” 

Yahu, diyelim mi marketler ve şirketler keyfi olarak zam yapıyorlar. Bunun da dolaylı olarak sorumlusu Türkiye’yi idare eden iktidar ve idareciler değil mi? Niçin ve nasıl bu keyfi işleri yapanlara gerekli cezaları verip caydırıcı adımlar atmıyorlar? Keyfiliğin bir karşılığı yok mu?

Hepsinden önemlisi; mesleği olsun ya da olmasın her insanın ‘insanca yaşama hakkı’ yok mu? Meslek sahibi olmayan acaba bunu keyfinden mi yaptı? Yani, yaşadığı köyde ya da şehirde “Oxford Üniversitesi” vardı da bazıları okumadı mı?

Hem niçin gelecek günler dünya için terakki dünyası olsun da, Türkiye’de yaşayanlar için tedenni dünyası olsun? En azından bir ev sahibi olmak ‘zaruri ihtiyaç’ değil mi? Asgarî ücretle 30 ya da 40 yıl çalışan birisinin emekli olduğunda bir ev sahibi olmak istemesi lüks müdür? 

Türkiye ve dünya gerçeklerinden uzak yorumlar yapanlara ve Türkiye’yi idare eden siyasetçilere “El insaf!” demek gerekmez mi?

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail öldürmeye devam ediyor

    “Şiddeti televizyonda görmek çocuklara zarar veriyor”

    Rusya: Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz

    İtidalli davranmalıyız

    Garibin, yetimin hakkını kendileri yiyecekler

    Konu mankeni gibiydik

    Çatı parti 7 Ocak’ta grup kuracak

    “Fabrika satıp faize yatıran var”

    Almanya erken seçime gidiyor

    AZAL: Kazakistan'da düşen uçağımız dış müdahaleye maruz kaldı

    50 yılda 36 göl kurudu

    Çalışana yüzde 30, vergi zammı yüzde 44 olmaz

    Çay-simit hesabı bile asgarî ücrete yetmiyor

    Reel sektör enflasyonun düşeceğine inanmıyor

    Dünyadaki şiddet sona ersin

    Körfez ülkelerinden Suriye çağrısı

    Putin: Ukrayna, Avrupa'yı cezalandırıyor

    Ülke gerçekleri dikkate alınmadı

    Sağlıkçılar: Köle değiliz

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    El insaf!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri - 5
    H. Muharrem OKUR

    İnsaflı olmak
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’de rejim ordusunun Şam’ı savunmaması
    Cevher İLHAN

    Demokrasi için “otoriter rejim”in tasfiyesi
    Ömer Said Tan

    Pusulamız sünnet-i seniyye mi?
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslâmiyetin mizacıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da uzun cümleler meselesi (10)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.