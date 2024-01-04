“Eleman aranıyor”

Küçük ya da büyük hemen her işyeri çalışacak ‘eleman’ ihtiyacı olduğunu ilan ediyor.

Bir yanda işsizlik var, öte yandan da işyerleri ‘çalışacak insan’ bulmakta zorlanıyor. Elbette bu meselenin temeller çok eskiye dayanır. İşin ucu, dönüp dolaşır ve eğitim sistemindeki aksaklığı göz önüne serer. İyi bir program yapılmış olsa ve okullar buna göre eğitim verse ‘kalifiye eleman ihtiyacı’ karşılanmış olmaz mıydı?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki ve teknik lise mezunu çalışanlara teşvik verilmesini istemiş. ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak getirilecek teşvik ve kolaylıkların, reel sektörün ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağına dikkat çekmiş. Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya ve özellikle hizmet sektörü de olmak üzere hemen her sektörde ara eleman sıkıntısı yaşandığını dile getirmiş.

ATO Başkanı Baran şöyle demiş: “Mesleki ve teknik eğitim almış ara eleman olarak adlandırılan iş gücü reel sektörün kalbi durumunda. Oysa gençler ve aileler iyi bir iş bulmak için tek seçeneğin üniversite okumak olduğunu düşünüyor. Öncelikle bu algıyı yıkmalıyız. Her yıl yüzbinlerce genç üniversitelerden mezun oluyor, ne onlar aradığı işi ne de işveren aradığı elemanı bulamıyor. İyi şartlarda bir iş bulmaya giden yolun mesleki eğitimden geçtiğini anlatmalı, mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz. Ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine verilecek teşviklerin, reel sektörün kronik hale dönüşen ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Meslekliye teşvik, ara eleman sorununun aşılmasında güçlü bir adım olacaktır.”

Baran, taleplerini başlıklar halinde şöyle sıralamış: Bedelli askerlikte ücret muafiyeti, Sigorta primlerinin yüzde 50’ye kadar olan bölümünün devlet tarafından karşılanması, Sağlık giderlerinde katkı payında yüzde 50’ye varan oranlarda indirim, Asgari ücretten yüzde 50 daha az vergi, Her yıl için 3 ay yıpranma hakkı, Bireysel emeklilik için yüzde 50 indirim, Araç sigorta ve kasko bedellerinde yüzde 50 indirim sağlanması.

(1 Ocak 2024 tarihli ATO basın bülteni.)

Bu teklifleri kabul edecek olanlar olduğu gibi itiraz edenler de çıkacaktır. Fakat ortada bir gerçek var:

Üniversite mezunları dahil olmak üzere gençler iş bulamıyor, işverenler de aradığı elemanı bulamıyor. Bu kısır döngüyü, bu problemi, bu ‘kriz’i kim ve nasıl çözecek? Eğitim, iş dünyasının ihtiyacını karşılayamayacaksa vazifesini yapmış olur mu?

Teşvik ya da adı ne olursa olsun bir yol bulunmalı ve ‘eleman’ krizi aşılmalı...