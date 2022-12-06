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6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

En azından buğz edelim!

Faruk ÇAKIR
06 Aralık 2022, Salı
Doğu Türkistan’da yaşananlar mı daha acı, yoksa Filistin’de yaşananlar mı? Elbette acıları karşılaştırmak doğru değil.

Acaba İslam aleminin her tarafından gelen bu haberler “İslam alemi”ni ne zaman uyandıracak ya da uyandırmaya yetecek mi?

Filistin’den gelen bir habere kısaca bakalım: “İşgal altındaki Batı Şeria’da “ruhsatsız” yapıldığı gerekçesiyle İsrail güçleri tarafından yıkılan okulun yerine kurulan çadırda Filistinli öğrenciler eğitim ihtiyacını karşılıyor. İsrail güçlerinin, geçen ay El-Halil kentinin güneyinde Filistinlilere ait İsfi isimli okulu yıkmasının ardından bölge sakinleri çareyi, Filistinli 12 öğrenci için çadır kurmakta buldu. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Rezzan İsmail, “Okulumuzu yıktılar. Hiçbir şey kalmadı. Dünyanın diğer çocukları gibi eğitim almak istiyoruz. Ne suçumuz vardı, neden yıktılar okulumuzu?” dedi. Okul Müdürü İsa Muhamera da İsrailli yetkililerin, okullarını yıkarak öğrencilerin hayallerini çalmaya ve geleceklerini ellerinden almaya çalıştığını söyledi. Öğrencilerin halihazırda çadırda eğitimlerini sürdürdüğünü aktaran Muhamera, zayıf imkanlara ve İsrail tehditlerine rağmen bölgede kalmaya ve direnmeye devam edeceklerini kaydetti. Muhamera, okulun yıkılmasının, geçimlerini hayvan yetiştirmekle sağlayan bu topluluğun eğitimini tehdit ettiğini aktardı. Okul olarak kullanılan çadırda sadece sandalyeler, bir yazı tahtası, birkaç kalem ile kitap var ve bölgedeki 5 bedevi topluluğuna hizmet etmesine rağmen her türlü imkândan yoksun. El Halil kentinin güneyinde Eğitim Dairesi Müdürü Yasir Muhammed de İsrail’in okulları kaldırarak ve yıkım bildirimleri göndererek “C” olarak sınıflandırılan tüm bölgede eğitime savaş açtığına işaret etti.

“Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin Ofisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin, Avrupalı bağışçılar tarafından finanse edilen Mesafir Yatta’daki İsfi Okulu’nu AB üyesi birçok ülkenin diplomatik temsilcilerinin ziyaretinden bir gün sonra yıktığı haberi karşısında dehşete düştük” ifadeleri kullanıldı.

“İsrail ordusu, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi “918 No’lu Atış Alanı” adı altında askeri bölge ilan ederek, 2 binden fazla Mesafir Yatta yerlisini çeşitli yollarla evlerinden kovmaya çalışıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar yerli Filistinlilerin barındığı onlarca ev, yapı ve tarım tesisini yerle bir eden İsrail, imkânların son derece kısıtlı olduğu bu bölgeye elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin bile ulaştırılmasına engel oluyor.” (AA, 3 Aralık 2022)

Kanun ve kural tanımayan böyle bir idareyle nasıl ve ne ölçüde dostluk kurulabilir? Türkiye’yi idare edenler bunu hiç düşünmüyor mu? Böyle yapanlara en azından ‘buğz’ etmek icap etmez mi?

Avrupa Birliği (AB) Filistin Ofisi’nin açıklaması da garip değil mi? Yapılan yıkım karşısında “dehşete düştük” diyenler samimiyse çok daha farklı ve haklı adımlar atılması gerekmez mi?

Ya Rab! Dünyadaki zalim idarecilere fırsat verme. Amin.

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