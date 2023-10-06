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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

En haksız vergi

Faruk ÇAKIR
06 Ekim 2023, Cuma
Umumi anlamda keyfi ve yüksek vergilerden şikayet ediyoruz, ama esasda en büyük ve en haksız vergi enflasyondur.

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artmasıdır. Geçen gün ya da geçen ay aldığınız bir mal ya da hizmeti bu ay daha pahalıya alıyorsanız enflasyon artışı devam ediyor demektir.

Elbette enflasyon sadece Türkiye’nin meselesi değil. Hemen her ülke vatandaşı, fiyatların atmasından dolayı sıkıntı çekiyor. Aradaki fark, Türkiye’deki aylık enflasyonun ‘gelişmiş ülkeler’ ya da kısaca Avrupa’daki ülkelerin yıllık enflasyonundan fazla olmasıdır. Tek başına bu bilgi, Türkiye’yi idare edenlerin başarısız olduğuna delildir. Tekrarlayalım: Genel olarak AB üyesi ülkelerdeki yıllık enflasyon, Türkiye’deki aylık enflasyondan daha düşüktür. Buna rağmen kontrol altındaki medya vasıtasıyla yapılan yanıltma, aldatma ve oyalama yayınları sebebiyle “Avrupa ve dünya bizi kıskanıyor” diyen idarecilere inananlar var. 

Nitekim İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da, 1 Ekim 2023 günü BBC muhabiri Laura Kuenssberg’le yaptığı röportajda enflasyonu bir bakıma en haksız vergi olarak yorumlamış ve asıl olarak fakirleri mağdur ettiğini söylemiş. 

Enflasyon hakkında dikkat çekici değerlendirme yapanlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz olmuş. Mahalli seçimlere kadar enflasyonda kayda değer bir düşüş olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Zenginobuz, “Asıl ödememiz gereken fatura bir nebze gecikti. Asıl fatura yansıtma seçim sonrasında olacak” demiş. 

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un tespitlerin bir kısmı şöyle: “Ucube bir uygulama [KKM] hayata geçirildi. Bu mekanizmanın yol açtığı nihai sonuç piyasadaki TL arzının artması, yani enflasyonun körüklenmesidir. Ortaya çıkan kaotik durumun tamamen bozduğu beklentiler nedeniyle, tüm ek arka kapı müdahalelere rağmen, döviz fiyatı da artmaya devam etti tabii. (...) 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’de aylık enflasyon yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti. Dikkatinizi çekerim, yıllık değil, aylık enflasyon! Aylık değil yıllık enflasyonun yüzde 5’in üzerine çıkması bir piyasa ekonomisinin iyi çalışma şansını önemli ölçüde azaltmakta. Refah düzeyi bakımından özenmek isteyebileceğimiz tüm ekonomilerde enflasyon yüzde 5’in üzerine çıkınca tehlike çanları çalınıyor ve mücadele ediliyor.

“(...) İrrasyonel ekonomik politikaların faturalarının tamamını hemen ödemeye başlamamızı hala bir nebze geciktiren, yaklaşmakta olan yerel seçimler. Tahayyül edilen tek parti rejiminde kendi kontrolü dışında herhangi bir kurum ve kuruluşun olmasına tahammül edemeyen anlayış, halen muhalefetin yönetiminde olan büyükşehir belediyelerini mutlaka kendi kontrolüne almak peşinde. Bu nedenle bazı faturalar gecikecek, asıl fatura yansıtma seçim sonrasında olacak. (...) 2023 sonunda benim öngörüm, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 75-80 ve ENAG rakamlarıyla da yüzde 130-140 bandına gelir.” (Konuşan: Şehriban Kıraç, Cumhuriyet, 4 Ekim 2023)

İsrafa batmış bir idarenin enflasyonla mücadele etmesini beklemek mümkün mü? Dua edelim de fatura ağır olmasın...

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