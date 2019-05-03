"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Engelleri aşmak elimizde

Faruk ÇAKIR
03 Mayıs 2019, Cuma
Her ülkenin kendisine has dertleri ve problemleri vardır.

Dolayısıyla Türkiye’nin de dertleri vardır ve olması da tabiîdir. Bu dertleri tesbit edip ve uygun çarelerle çözmekten başka çare de yoktur.

Ülkemizin dertlerinden biri de Avrupa Birliği üyeliği yolundaki çetin engellerdir. “Bugün üye oluruz, yarın üye oluruz” diye beklerken bir anda uzağa savrulmuş durumdayız. Bazı AB yöneticileri Türkiye’nin yakın zamanda birliğe üye olmasının mümkün olmadığını ileri sürerken bazıları da aksini ifade ediyor. Ortada bir gerçek var: Üye olmak isteyen Türkiye olduğuna göre, üyelik şartlarını yerine getirmek de ülkemizin vazifesidir. Ki, AB yolculuğunun ‘devlet kararı olduğu’ belki de 30 yıl önce ilân edilmiş durumda.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Alman Sosyal Demokrat Parti’den üçüncü kez aday gösterilen İsmail Ertuğ’un Türkiye’nin AB üyeliği yolculuğu hakkında yaptığı ikazlar dikkat çekici. Türkiye’de demokratik adımların bir an önce atılması gerektiğini ifade eden AP Milletvekili İsmail Ertuğ şöyle demiş: “Türkiye’de otoriter rejimden, parlamenter sisteme yönelme olursa AB ile ilişkiler yeniden düzelebilir. Şu an Türkiye’de ciddî anlamda bir ekonomik kriz var. Üretim durmuş durumda. Bütün bunlar yanlış siyasetten de kaynaklanıyor. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve hukuk devleti ilkesi olması yolunda ilerleme kaydedilirse AB ile ilişkilerde bir yumuşama olabilir. Ancak şu anki konjonktürde ilişkilerde yumuşama görünmüyor.” (Konuşan: Süheyla Kaplan, artigercek.com, 27 Nisan 2019)

Tabiî ki Avrupalı siyasetçilerin tamamı Türkiye’nin AB üyesi olmasına sıcak bakmıyor. Türkiye’nin üyeliğine itiraz edenler de var. İdarecilerimiz bu noktada yanlışa düşüyor ve sadece itiraz edenleri dikkate alıp, “Bakın işte. Bizim üye ülke olmamızı istemiyorlar. O halde biz de üye olmaktan vazgeçelim” şeklinde beyanları oluyor. Ülkemizin AB üyesi olmasını istemeyenler elbette vardır, ama bizim yapmamız gereken Avrupa ve dünyadaki diğer bütün ‘dost’larla yardımlaşıp engelleri ve tuzakları aşmak olmalı. Nitekim, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışan Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Manfred Weber’in ‘Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmayacak’ yönündeki açıklamasını değerlendiren AP Milletvekili İsmail Ertuğ, Weber’in sağ seçmenden oy alabilmek için bu yönde bir açıklama yaptığını söylemiş. Şartlar değişir ve gün gelir Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Manfred Weber de Türkiye’nin AB üyesi olmasına ‘evet’ diyebilir. “Hür, adil ve demokrat bir Türkiye”nin AB üyesi olmasını kim reddedebilir ki?

Ertuğ’un Avrupa’da artan ırkçılıkla ilgili tesbiti de önemli. Şöyle demiş: “Irkçılıkla mücadele konusunda maalesef yetersiz kalınmaktadır. Irkçılıkla mücadele ancak okullarda ciddî bir eğitimle mümkün olabilir. Meselâ öğrencilerin farklı kültür değişimi programları aracılığıyla kültür zenginlikleri ile tanışmaları gerekiyor.”

Avrupa Birliği’nin Suriye konusundaki politikalarını da tenkit eden AP milletvekili İsmail Ertuğ’un şu tesbitleri de dikkate alınmalı: “Suriye politikası konusunda elbette AB tarafından yürütülen politikalar yeterli değil. Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması sonrasında mülteci akını Avrupa’ya durdu. Ancak AB içindeki sağ kanadın mülteci politikası son derece sert ve insanlık dışı. Savaşların bitmesi ve bütün silâh satışlarının durdurulması gerekiyor. Savaşlar bittiği takdirde mültecilerin kendi ülkelerine geri döneceklerini tahmin ediyorum.”

Birlikte çalışıp AB üyeliği yolundaki engelleri kaldıralım. Bu yolla silâhların susmasına da dolaylı olarak yardım etmiş oluruz vesselâm.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail çocuk istismarcısı

    Camide babalık eğitimi

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

    "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

    Belediyelerin metro gelirleri hakkındaki iddialara ilişkin Bakanlıktan açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü: Libya'da ölü sayısı 376'ya yükseldi

    Öğretmenin işi çok, aldığı ücret az

    Ne yapsalar reform

    “Faiz lobisi Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömendir”

    İşsizlik fonu devleti ve patronu finanse ediyor

    Arap Baharı felâkete dönüştü

    Maduro askerlerle yürüdü

    ''Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz''

    Almanya'nın başkentinde bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

    Tarlada 1 lira, tezgâhta 6 lira

    'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun var'

    Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

    Yeni Zelanda'dan üzücü haber!

    ''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail çocuk istismarcısı
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Basın hür” müdür?
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kesim ve demokrasi
    Genel

    Devletin istibdadî yapısı değişmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.