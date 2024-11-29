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29 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Esas beka meselesi

Faruk ÇAKIR
29 Kasım 2024, Cuma
Çocuk Vakfı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çağrı yaparak “Bir ülke için asıl beka meselesi aile, kadın, çocuk ve gençliktir” demiş.

Yapılan çağrısı özetlemek faydalı olur: “Başta TBMM olmak üzere ülkenin bütün kurumları bu “beka” meselesinin önemine vâkıf olarak hareket etmek durumundadır. Ancak, hem öncesinde hem de 101 yıllık Cumhuriyet Dönemi’nde aile ve çocuk politikaları sorun çözmekten çok uzak kalmış ve sorunları ertelemeye yönelik uygulamalardan oluşmuştur. Aile ve Çocuk Refahı alanı “hak temelli” değil “maddî destek” ağırlıklı günübirlik bir anlayışla sürdürülmektedir. Gelinen bu durum itibariyle tespitimiz, yetersiz kalındığı yönündedir.

“Türkiye’de Aile, Çocuk, Kadın, Engelli, Yaşlı politikalarının sarmala dönüşmesinin başat nedeni; Türkiye’de sosyal bilimcilerin aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı gerçeğini çok yönlü bir şekilde analiz edememiş olmaları ve bu alanlara politikacıların öteden beri popülist anlayışla eğilmeleridir.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (...) ‘maddî yardım’ ağırlıklı bir anlayışla sınırlı kaldığı gibi ülke ölçekli gerçekçi politikalar üretememiş, donanım ve tecrübesi ile bu ağır yükün altından kalkamamış, aile ve çocuk gerçeğini çok yönlü bir anlayışla kavrayamamış, ülke ölçekli icracı bir bakanlık düzeyine ulaşamamıştır. Bu temel eksikliklerin vahim bir sonucu olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk hak ihlâli sorunlarını çözemediği gibi iş-levini yerine getiremez duruma gelmiştir. (...) Bugüne kadar aile, çocuk ve sosyal politika alanlarında TBMM denetiminin de ‘yetersiz kaldığı’ ortak kabulünden hareketle, Çocuk Vakfının önerilerini kamuoyunun ve TBMM Üyelerinin görüşüne önemle ve ısrarla sunuyoruz:

“Ülke ölçekli, icracı ve etkin bir Aile, Çocuk ve Kadın Bakanlığı kurulması. Sosyal bilimlerin ışığında öneriler geliştirilerek ve yüzde yüz çocuk hakları anlayışı doğrultusunda; uzman STK’ların katılımı ve paydaşlığında; Aile ve Çocuk Refahı, Çocuk İstismarı, Çocuk Koruma, Çocuğa Özgü Adalet temalarını kapsayacak sorun çözme odaklı Aile ve Çocuk Politikası ve Stratejisinin hazırlanması. TBMM’de daimî olacak Aile, Çocuk ve Kadın İhtisas Komisyonu kurulması. Bir gün bile gecikilmeden, TBMM’de grubu bulunan siyasî partilerin, partiler üstü bir yaklaşımla Aile, Çocuk ve Kadın Sorunlarının İncelenmesi ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulması için öncülük etmesi.” (Vakfın basın açıklaması, 25 Kasım 2024)

Aile, kadın, çocuk ve gençlik meselelerinin “ülkenin beka meselesi” olarak ilân edilmesi isabetlidir ve başta TBMM olmak üzere herkes ve hepimiz bunun gereğini yapmalıdır vesselam.

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