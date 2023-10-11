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11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Esir olmuş medya”

Faruk ÇAKIR
11 Ekim 2023, Çarşamba
Sosyal ve siyasi sıkıntıların bir sebebi de medyanın üzerine düşen vazifeyi yapmamasıdır. Medya, ‘yanıltıcı yayınlar’a imza atmamış olsa millet ekseriyeti ‘yalan’lara bu kadar kolay inanır mıydı?

Maalesef her türlü medya vasıtası; “aldatmayla iş gören”lere bilerek ya da bilmeyerek yardım eder hale gelmiş. Sadece bir örnek bile bu çelişkiyi görmeye yeter: Hatırlanacağı üzere geçmişte bir ‘bakan’ istifa etmiş ve ‘büyük medya’ bu haberi gününde vermemiş, verememişti. Çoğu zaman şahit olunduğu üzere aynı medya anlayışı; ‘zam’ haberlerini de vermemek için bahaneler arar. Böyle bir medya ve gazetecilik anlayışının hüküm sürdüğü bir ülkede; gerçekler vaktinde ve zamanında öğrenilebilir mi?

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yerel Medya Çalıştayı’nda, ‘hal ve gidiş’ten yana şikayetçi olmuş ve “Yerel medya cayır cayır yanıyor, (mahalli) gazete çalışanlarının yüzde 60’ı asgari ücret alamıyor, televizyon ve radyolara destek yok” demiş. 

300’e yakın gazetecinin katıldığı yerel medya çalıştayında konuşan Karaca’nın ‘mahalli medya’ ile ilgili çizdiği tablo şöyle: “5 yıl önce 2 bin olan resmi ilan alan gazete sayısı bugün 800’e düşmüş durumda. İddia ediyorum, 1 ya da 1,5 yıl içinde 500’e düşer. Peki ne oldu internet yasası? Ne tedbir alındı? Korsanlar devam ediyor. Anadolu ve Trakya basını cayır cayır yanıyor. Sadece gazeteler değil, televizyon, radyo ve internet siteleri de aynı durumda. Televizyonlardan 8-10 bin dolar uydu bedeli alınıyor ama destek yok. Anadolu basınını yok etmek istiyorlar çünkü yaygın basını kontrol edebiliyorlar ama yerel basını kontrol edemiyorlar.”

Yılmaz Karaca konuşmasını şunu da söylemiş: “Türkiye’de ‘havuz medyası’ vardı şimdi esir olmuş meslek örgütleri var. İktidar yanlısı medya örgütleri, kendi meslek örgütü ödül törenlerini Külliye’de yapıyorlar sponsorları da bazı devlet bankaları ve 3-5 milyon dolarlık büyük rakamlar var ortada. Kimse de bunun hesabını sormuyor.” (Basın bülteni)

“Havuz medyası” gibi “esir olmuş medya” da Türkiye’nin dertlerine çare sunamaz. Esasında bu medya anlayışı uzun dönem için iktidarın da zararınadır. Çünkü ‘yanlış’a doğru diyen medya iktidarı yanıltır ve idarecilerin hatada ısrarına sebep olur. Bu tavır, en nihayet geç de olsa sandıkta bir karşılık bulur ve bu da iktidarın lehinde olmaz.

İnsanlar için hak, hukuk, hürriyet ve adalet istendiği gibi; medya için de ‘hür bir zemin’ istenmelidir. “Esir olmuş medya” anlayışıyla “Büyük Türkiye” olmamız mümkün değil. Tabii ki idarecilerin böyle bir hedef ve niyeti varsa...

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