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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Eski bakandan tesbitler

Faruk ÇAKIR
19 Nisan 2020, Pazar
Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Türkiye Yazarlar Birliği’nde düzenlenen bir programda Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan ve şahit olduğu siyasî ve sosyal olayları hakkında bazı açıklamalarda bulunmuş.

Konuşmasında çocukluk, lise, üniversite, yurt dışında doktora öğrenciliği ve sonrasında öğretim üyeliğiyle geçen yıllarını anlatan Aydın, “Elâzığ’da doğdum. Benim ilk hocam doğduğum köydeki çok iyi bir medrese eğitimi almış İbrahim Erdem Hocamdır. Onun tek hedefi öğrenci yetiştirmekti. Ben Kur’ân-ı Kerîm’i kendi babamdan öğrendim. Temel dinî ilimleri o hocamdan öğrendim. İlkokuldan sonra Elazığ İmam-Hatip Okulu’na kaydolmayı ben de babam da çok istedi. (...) İmam Hatip Okulu’na kayıt olduğum zaman 18-20 kişilik sınıftı. Dolayısıyla liseye giden öğretmenler bize de gelirdi; her öğrenci ile ilgilenme imkânı oluyordu. (...) Tabi ki şunu belirtmem gerek, benim dönemimdeki İmam Hatip mezunuyla şimdiki İmam Hatip mezununu karşılaştırırsak; arada büyük fark var.”

Prof. Dr. Mehmet S. Aydın’ın gündeme taşımış olması vesilesiyle umumî olarak eğitim ve özelde imam hatip liselerindeki kalite konusuna dikkat çekmek gerekir. Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Aydın’a, “Benim dönemimdeki İmam Hatip (lisesi) mezunuyla şimdiki İmam Hatip mezununu karşılaştırırsak; arada büyük fark var” dedirten nedir? Ve bu tesbiti yapan sadece bir kişi midir? Umumî olarak bu kanaat yaygın değil mi? İmam hatip lisesi idarecileri, öğretmenleri ve hatta öğrencileri dahil olmak üzere bu tesbite itiraz eden var mı? İtiraz eden yoksa bu okullardaki eğitim kalitesini yükseltmek için neler yapılmalı? Türkiye’yi idare edenlerin bu konuyu bilhassa tahlil etmeleri icap etmez mi?

1966 yılında AÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduğunu ve Felsefe alanında doktora öğrenimini yapmak üzere İngiltere’ye gittiğini belirten Aydın, konuşmasında “Varoluş Yolunda Sayılı Yıllar” adlı hatıra kitabından da bahsetmiş. Gerek akademik hayatı gerekse siyasî çalışmaları sırasında çok önemli olaylara şahitlik ettiğini ancak, kitabında bunların bir kısmına yer vermediğini belirten Aydın bunun sebebini de şöyle açıklamış: “Yazacağınız konu mutlaka gerçek olmalı. Ama her gerçeği de istediğiniz gibi yazamıyorsunuz. Devletin vakıf olduğunuz sırları var. Diğer yandan kişilerin de her şeyini yazamıyorsunuz. Kişi alınganlık gösterebilir, o göstermezse çocukları torunları var.”

 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekili olarak seçildiğini belirten Aydın, siyasete devam etmeme sebebini de “yazmak” olarak açıklayıp şöyle demiş: “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; siyasete girmekten hiçbir zaman pişman olmadım, ama siyaseti bıraktığım için de pişman değilim.” 

Prof. Dr. Aydın’ın “siyaset ve ahlâk” konusundaki yorumu da şöyle: “İnsanın hiçbir eylemi, ahlâkın dışında olamaz. Ama siyaset ayrı, ahlâk ayrıdır. Ahlâkın siyasette yeri yoktur. Doğrudur bu. Bireysel ahlâk ile siyaset ahlâkı birbirinden farklıdır. Doğrudur, fakat bir siyasetçinin kendi milletine yalan söyleme özgürlüğü yoktur, öyle bir şey olmaz. (...) Onun için bin düşünüp bir konuşmak, son derece dikkatli olmak lâzım.”

Hele hele, ‘menfaat üzerine dönen siyaset’in çirkinliklerinin daha net olarak görüldüğü günümüzde ‘bin düşünüp bir konuşmak’ çok daha fazla önem kazanmış gibi görünüyor.

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