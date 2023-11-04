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4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Eski tartışma, yeni anayasa

Faruk ÇAKIR
04 Kasım 2023, Cumartesi
Otuz, kırk ya da elli sene önce ‘bitkisel hayat’a giren bir hasta, şifa bulup bugün uyansa ve Türkiye’de yapılan tartışmalara baksa “Bunca yıl bir arpa boyu yol gidilmemiş’ demez mi?

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun geçen gün (1 Kasım 2023) vefat etti ve bu vesile ile ‘yeni anayasa’ tartışmaları konusunda geçen yıllarda yaptığı değerlendirmeler de hatırlandı. Prof. Dr. Özbudun’un o günkü değerlendirmelerine bakıldığında bugün tartışılan konulardan pek de farkı olmadığı ortaya çıkıyor. Anlayacağınız sürekli gündeme getirilmiş olsa da ‘yeni anayasa’ tartışmasında bir ‘yeni’lik yok.

Merhum, Prof. Dr. Özbudun’un medyada yer alan eski tarihli ama eskimeyen değerlendirmelerinin bir kısmı şöyle: “İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, Türkiye’nin 60 küsur yıllık demokratik deneyimi bulunduğunu belirterek, ‘Bu deneyimi, askeri kesintilere uğramıştır, ara rejimlere maruz kalmıştır. Ama 60 küsur yıl sonra demokrasisini hala yüksek standartlarda pekişmiş bir demokrasi düzeyine yükseltememiş olmak, Türkiye bakımından bir ayıptır’ dedi.” (Yeni Asya, 18 Kasım 2012)

“2007 yılında kendisinden AKP adına anayasa yapılması talep edilen Anayasa Profesörü Ergün Özbudun, 2007 yılındaki anayasa çalışması ile bugün önerilen anayasa çalışmasının uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. Özbudun, “O dönem hazırlanan anayasa taslağının, başkanlık sistemiyle de en ufak bir alakası yoktu” dedi. Bugün gündeme getirilen anayasa çalışmalarının samimiyet ve ciddiyetine inanmadığını belirterek, gündemi değiştirme çabası olarak değerlendiren Özbudun, “Kamuoyunun, hiç değilse bazı kesimlerin dikkatini ekonomik ve sağlık alanında yaşanan sorunlardan çevirmek ve bu sorunları bir anayasa hayali ile oyalamak amacıyla ortaya atılmış anlamsız bir teşebbüs olarak görüyorum” dedi. Ortada bir taslağın olmadığını ve büyük bir soru işareti oluşturduğunu belirten Özbudun, “Nasıl bir taslak sunacakları açık değil. Bu anayasa taslağı ile parlamenter sisteme geçiş olmayacak, mevcut sistemden sapma olmayacak. Peki, o zaman ne olacak? Bu insanların zihninde bir soru işareti” dedi. (Yeni Asya, 06 Şubat 2021)

“Anayasa profesörü Ergun Özbudun; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yargıyı teslim alışını izliyoruz. (...) Türkiye’de demokratik hukuk düzenin teminatı anayasal kurumlardır. AYM kapatılsın demek, yargı bağımsızlığına doğrudan müdahalenin açıklanmasıdır. Bireylerin, kurumların temel hak ve özgürlüklerinin korunacağı, güvence altında olacağı bir hukuk düzeninden çıkışın ilanıdır. Büyük trajedi içindeyiz (dedi)” (Yeni Asya, 4 Nisan 2021)

Bugün devam eden hukuk, adalet ve anayasa tartışmaları ‘eski tartışmalar’a benzemiyor mu? “12 Eylül darbe anayasası”nı aratacak şekilde yapılacak bir anayasa ‘yeni’ sayılabilir mi? Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını talep eden ya da onun aldığı kararları ve hatta AİHM’in kararlarını uygulamayan bir ‘iktidar’ “mevcuttan daha iyi anayasa” yapar mı?

Bu vesile ile Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Amin.

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