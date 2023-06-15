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15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Eskisi olmayanın yenisi olur mu?

Faruk ÇAKIR
15 Haziran 2023, Perşembe
Türkiye’nin yapması gereken öncelikli işlerden biri de israfı önlemek olduğu açıktır.

İhtiyaçtan fazla tüketmek bir yönüyle ‘hastalık’ olarak da görülebilir. Gösteriş ve ‘desinler’ için yapılan harcamalar israfın artmasına yol açıyor. 

Bir başka mesele de eski ürünlerin ‘ikinci el’ olarak değerlendirmesi ya da ‘çöp’lerden geri düşünüm yapabilmektir. Avrupa bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturduğu halde biz bir bakıma ‘para’mızı çöpe atmaya devam ediyoruz. Kağıt başta olmak üzere ‘geri dönüşüm’ konusunda pek de mesafe alabilmiş değiliz. Geri dönüşümde madem hem para ve hem de çevreyi koruma imkanı var, o halde bu hususa niçin çok daha fazla önem verilmiyor? Mesela, İstanbul’un bir ilçesinde belediye, evlere poşet dağıtarak her türlü geri dönüşüm ürününü (kağıt, cam, plastik, demir vb) biriktirmeyi tavsiye ediyor. Biriken geri dönüşüm ürünleri her hafta düzenli olarak çöpten ayrı olarak toplanıyor. Fakat mesela bizim sokağımızda belki 5, belki 10 daire bu ‘kampanya’ya katılıyor. Yaklaşık olarak 400 dairenin bulunduğu sokakta, sadece 10 dairenin bu kampanyaya katılması bu meselede alınacak çok yol olduğunu göstermez mi?

Bu vesile ile belki duyan olur diye bir teklifi de gündeme getirmiş olalım: Bilhassa büyük şehirlerde “3 harfli marketler” çok yaygın olduğuna göre bu marketlerin girişinde, önünde ya da içinde “geri dönüşüm kutuları” olsa faydalı olmaz mı? Büyük çoğunluk bu maketlerden alış veriş yapıyor. Markete giderken evdeki cam şişeler ya artık kağıtlar bu marketlerdeki kutulara atılsa iyi olmaz mı? Hatta ve hatta bu kampanyaları teşvik etmek için bilhassa şişeli ürünleri mutlak surette depozitolu/ para iadesi yapmakta fayda var. Bir defa kullanılan bir cam şişe, aynı firmaya iade edilse ve yıkanıp temizlendikten sonra tekrar kullanılsa bir zararı olur mu? Böyle durumlarda şişenin kırılıp yeniden üretilmesine dahi gerek olmaz. Bu mesele bir şekilde gündeme gelmeli ve Türkiye büyük bir israfa kapısını kapatmalıdır.  

Elektronik atık ve pil gibi geri kazanım tesisleri kuran EXITCOM Genel Müdürü Murat İlgar şöyle demiş: “Sürdürülebilirliğin en önemli noktası hammaddenin sürekli yaşam döngüsü içerisinde yer alması ve yeni ürünler aracılığı ile tekrar tekrar ekonomiye katılmasıdır. Bu anlamda ilk nokta olan son kullanıcının bilincinin arttırılması önem taşımakta olup her kurum gönüllü olarak üstüne sorumluluk almalıdır.” 

“Eski” diyerek çöpe attığımız şeyler sebebiyle “yeni”lere sahip olma imkanını da kaybediyoruz. Bilinen bir atalar sözüdür: Eskisi olmayanın yenisi de olmaz...

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