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21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Evlerdeki gündem

Faruk ÇAKIR
21 Aralık 2022, Çarşamba
Dünyanın ve ülkemizin gündeminin ‘hak, hukuk ve adalet’ olmasını arzu ediyoruz; fakat hayatın gerçekleri ve yaşanan sıkıntılar bu gündemleri daha geriye atarak ‘ekonomi’yi asıl gündem maddesi haline getirmiş durumda.

Nitekim İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin Kasım ayı raporuna göre İstanbulluların evde en çok konuştuğu konu, ekonomik meseleler olmaya devam etmiş. (para analiz. com, 17 Aralık 2022)

Araştırmaya göre İstanbulluların yeterli gıdaya erişebilecekleri konusunda endişesi artmış durumda. Geçinebildiğini belirten İstanbulluların oranı yalnızca yüzde 13,1 nispetinde kalmış. 

İstanbul Barometresi Kasım ayı raporu verilerine göre; katılımcıların yüzde 64,7’si evde en çok ekonomik konuların konuşulduğunu beyan etmiş. Ekonomik konuları, terör saldırısı ve ailevi sıkıntılar takip etmiş. 

Telefonla yapılan ankete katılanların yüzde %66’sı Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşabileceğinden endişeli olduğunu açıklarken, katılımcıların %70,3’ü ay içerisinde maddi yetersizlikler sebebiyle istediği gıdaları alamadığını belirtmiş. Aynı zamanda katılımcıların %62,4’ü Kasım ayında yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü de beyan etmiş.

Araştırmaya göre, Kasım ayında katılımcıların %47,9’u geçinemediğini belirtmiş. Kasım ayında katılımcıların %23,8’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %24,1’i aslında pek geçinemediğini, %39’u kıt kanaat geçinebildiğini, %13,1’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini söylemiş. Geçen aya göre bakıldığında geçinemediğini belirtenlerin oranında artış görülmüş. 

Anketten ve araştırmadan çıkan neticelere itiraz edenler olabilir. Fakat netice itibarıyla ekonomik sıkıntıların etkilemediği kişi sayısı her geçen gün biraz daha azalmıyor mu? Çarşıda, pazarda ve marketlerdeki fiyatların düştüğünü söyleyen var mı? Fiyatlar artmaya devam ettiğine göre, ‘hal ve gidiş’in iyi olduğu söylenebilir mi?

Bütün bunlara rağmen evdeki, yoldaki ve işteki gündemin ekonomi olmasını arzu etmeyiz. Çünkü çok daha önemli konular var ve o konular konuşulmadığı için sıkıntılar artmaya devam ediyor. Dününün ki ‘oturma odası’nda toplanan aile her gün para, pul, zam, fiyat artışlarını konuşsa; bu konuşmaları dinleyen çocukların ruh hali nasıl olur? Onun yerine, hak, hukuk, adalet, yardımlaşma, komşu hakları, düşenin elinden tutmak gibi ‘iyi’ şeyler konuşulsa ve ‘aile meclisi’nin gündemi kirlenmese çok daha iyi olmaz mı?

“Aile meclisi”nin gündemini ekonomi ile boğmayan, imanî ve ahlakî meselelerle dolduran herkes çok daha huzurlu ve çok daha mutlu olur. 

Bütün gündemi ‘ekonomi’ ile boğanların bir hedefi de; hak, hukuk ve adalet sahasında yaşanan sıkıntıları gizlemek ve perdelemek olmasın?

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