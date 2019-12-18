Facia ne kadar büyük?

Büyüklüğü merak edilen facia; yangın, sel ve deprem gibi maddî bir felâketi değil. Burada söz konusu edilen facia, sosyal hayatımızda karşı karşıya olduğumuz ‘manevî’ facialar. Konuyu gündeme taşıyan ise AKP’den istifa eden (şimdi bağımsız) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olmuş.

Yeneroğlu’nun Medyascope.tv’de Ruşen Çakır’ın soruları üzerine yaptığı açıklamalar (14 Aralık 2019) bu ‘facia’ya sebep olanları ve tabiî ki herkesi derinden düşündürmeli. Yeneroğlu, yeni parti kurulmasına mani olmak için yola çıkan ‘ikna heyeti’ için şöyle demiş: “(Bu kişiler) Bir kere, çok sevdiğim değerli ağabeylerim. Kendileriyle defaatle görüştüm. Ortaya koydukları metinleri de okudum. Fakat sonuçta, facianın ne kadar büyük olduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Geri dönüşü olmayan, sonunda da ışık olmayan bir tünelin içerisine girildiğinin çok fazla farkında olunmadığının kanaatindeyim.”

Yeneroğlu, sıkıntılar dile getirildiğinde bulunan çarenin gerçekte çare olmadığını da şöyle ifade etmiş:

“‘Biraz teşkilâtları değiştirelim, söylemleri biraz değiştirelim, nepotizmi biraz azaltıp hafifletelim’ söylemleriyle olmaz. Biz bunu çoktan aştık. Türkiye bu noktaların çok çok ötesinde. Türkiye, otoriter rejimin çok ileri safhasına geldi. Bundan sonraki süreç Türkiye’nin geleceğiyle ilgili çok ciddî tehlikeler barındıran bir süreç. Ben Rusya gibi bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ya da Türkî cumhuriyetler gibi bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben özgür bir ülkede yaşamak istiyorum ve bu özgürlüğümü de kelimelerimle ifade etmek istiyorum. (...) Öyle bir ülkede yaşamaktansa, kimse kusura bakmasın, Batı dünyasındaki her bir ülkeyi buna tercih ederim. (...) Geldiğimiz nokta itibarıyla kabahat çok büyük, mahcubiyet çok büyük. Ama ondan daha büyük de bir korku var. İnsanlar hedef olmaktan korkuyorlar.”

Peki Yeneroğlu’nun dikkat çektiği şu ilgisizliğe ne demeli: “Ben 2016 yılında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı iken, işkence ve kötü muamele ile ilgili 100’e yakın suç duyurusunda bulunmuştum.

Geçenlerde tesbit ettim ki hiçbirisi ciddî mânâda takip edilmemiş. Biz nasıl bir hukuk devletinde yaşıyoruz? Ondan sonra da, ‘Bu ülkede insan hakları ile ilgili yapısal reform yapacağız, hukukî reform yapacağız’ deniyor. Kimse takmıyor ki bu reformları.”

Türkiye’yi idare edenlerin övündüğü ‘hızlı karar alma’nın Avrupa’da neden iyi karşılanmadığı da şöyle anlatılmış: “(Avrupa) II. Dünya Savaşı’nda öyle bir noktaya gelmişler ki, ‘Bundan sonra güçlü lider istemiyoruz. Bundan sonra kurtarıcı da istemiyoruz. (...) Hızlı karar almayalım’ demişler. Bakın, başkanlık sistemiyle ilgili argümanları ifade ediyorum. Zamana yayalım. İnsan onuru, haysiyeti esas olsun. Üç günde karar almak yerine, üç ayda almayı tercih edelim. Ama bir insanın burnu kanamasın. (...) Bundan 1-2 yıl önce, Danimarka Adalet Bakanı ile oturuyoruz. Bizden de önemli bir siyasetçimiz vardı. Danimarka Adalet Bakanı bu sistem değişikliğini niye yaptığımızı sordu. Arkadaşımız şöyle cevap verdi: ‘Türkiye’de koalisyonlar siyasî kriz doğuruyordu, hızlı karar alamıyorduk. Çokbaşlılık vardı’. Danimarka Adalet Bakanı şöyle dedi: ‘Bizde bu söylediğiniz şeylerin hepsi anayasal değer olarak kabul edilir. (...) Biz hızlı karar almamak için çaba gösteririz.”

Yeneroğlu’nun çizdiği cemiyet tablosu da şöyle: “İnsanlar tabir-i caizse afyonlaştırıldı. Çok özür diliyorum, zombileştirilmiş bir ortama sahibiz. Toplumumuza, hem de o garip dizilerle ‘Yedi düvel, Batı, dış güçler’ anlatıla anlatıla insanlar uyuşturuluyor.”

Siyasetçi ve idareciler başta olmak üzere hepimize vazife düşüyor: Facianın büyüklüğünün farkına varalım ve bu sosyal krizi aşmak için çok daha fazla çalışalım.