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24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Faiz ‘kötü’ olmaktan çıktı mı?

Faruk ÇAKIR
24 Aralık 2023, Pazar
Vaktinde, zamanında ve doğru şekilde yapılmayan işlerden iyi neticelerin alınması mümkün değil. Ülkemizin ciddi bir faiz problemi var, ancak bu problem “Ben faize karşıyım. Emirle faizleri düşürürsem işler düzelir” demekle netice alınamıyor. Nitekim netice alınamadığı görüldü.

Dönemin başbakanı 30 Nisan 2013 tarihinde yazdığı bir twitt mesajında (şimdi ‘X’ oldu) “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz” demiş.

TC Merkez Bankası Yıllık Rapor 2013’e göre (https://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2013/files/tr-full.pdf) 16 Nisan 2013’deki durum şöyle: “PPK Toplantısı yapıldı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %5,5’ten %5’e, TCMB gecelik borçlanma faiz oranı %4,5’ten %4’e, borç verme faiz oranı ise %7,5’ten %7’ye indirildi.” 

Faizlerin ‘0/sıfır’a indirilmesini elbette arzu ederiz ve öyle de olmalıdır. Fakat bunu emirle yapmak mümkün değil. Faizleri ‘sıfır’a indirmek isteyen, onun gerektirdiği ekonomik, sosyal ve siyasi adımları atmak mecburiyetindedir. Yani hem israf içinde yüzüp hem de faizleri indirmek mümkün olmaz. Aynı şekilde hukuk ve adaletin iyi işlemediği bir yerde yine faizler sıfıra doğru inmez. Konunun uzmanlarının hatırlattığı üzere Türkiye’yi idare edenlerin yapması gereken ilk iş, ‘kalıcı reformlar’ olmalıdır. Dışarıdan yatırımcı ve dolayısı ile ‘para’ gelmesi buna bağlıdır. Keyfiliğin devam ettiği bir ülkeye yatırımı gelir mi? Gelmez ve işte gelmedi. Dolayısı ile alınan yanlış kararlar neticesinde faiz konusunda yine ‘eski’ günlere dönülmüş oldu. 

O günün başbakanı, “Biz faizi 47’den aldık ve yüzde 5’lere düşürdük” diye övünmüş. Peki bu günkü durum nedir? Son kararlarla Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çıkartmış durumda. Hatta bu karar sonrası mevduat faizinin yüzde 52,2 seviyesine ulaştığı söyleniyor.

2013’de haklı olarak faizi yüzde 5’lere düşürmekle övünün iktidar, bugünkü yüzde 42.5’i görmezden mi geliyor? “Yüzde 5” onların eseri ise, “yüzde 42.5” kimin eseri? Ya da aradan geçen zaman, faizin “kötü” olmasını unutturdu mu? Artık faizle mücadele, faizleri aşağı çekmek hedef olmaktan çıktı mı?

Bilinenleri tekrarlamakta fayda var: Faiz hem ekonomik hem de sosyal olarak Türkiye’yi kemiren bir hastalıktır. Ancak bu hastalığı tedavi etmek “Biz bir karar aldık, artık faizler düşecek” demekle olmaz. Nasıl ki hastanın ateşini düşürmek emirle olmaz, aynı şekilde faizleri düşürmek de emirle değil, doğru ekonomik politikalarla olur. Lüks ve israf içinde yaşayıp borçla geçinen bir ülkenin faizleri düşürmesi mümkün olur mu?

En başta devletteki israf kesin olarak bitsin ve reform yolunda adımlar atılsın ki faizler de düşsün...

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