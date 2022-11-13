Türkiye’nin önündeki tuzaklardan biri de ‘faiz tuzağı’dır. Gerçi bunu idareciler de ifade ediyor; fakat bu tuzağı bozmak için gerekli olan doğru adımlar doğru zamanlarda atılabilmiş değil.

İdareciler görünüşte faize savaş açmış durumdalar; fakat Türkiye’nin devlet olarak aldığı borçların faiz ödemesi neredeyse ana paraya yaklaşmış durumda. Karşımızda böyle bir tablo varken, idarecilerin faize savaş açmış olması yönündeki açıklamaları ne ölçüde inandırıcı olabilir?

Haberlere bakılırsa ülkemizin 2023’te ödeyeceği 100 liralık borcun 48’i faize gidecekmiş. Bu rakamlar, Türkiye’ye büyük bir tuzak kurulduğunu ve maalesef idarecilerin bu tuzağa düşmüş olduğunu göstermez mi?

Konu ile ilgili haberde şu bilgiler var:

“Türkiye 2002-2017 yılını kapsayan 16 yılda toplam 811 milyar TL faiz ödedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu resmi tahmin ve programa göre ise 2022 ve 2023 yıllarında 810 milyar TL faiz ödenecek. Bakanlığın açıkladığı programa göre Türkiye 2023 yılında neredeyse anapara kadar faiz ödeyecek. Anapara için 564 milyar lira, faiz için ise 519 milyar lira ödeme planlanıyor. Buna göre ödenecek 100 liranın 52 lirası anaparaya, 48 lirası ise faize gidecek. Programlarda sapma olduğundan ödeme miktarlarının daha da artması bekleniyor. (İlan edilen ‘düşük faiz politikası’na rağmen) Türkiye’nin faiz giderleri artıyor. 2021’de Türkiye’nin faiz gideri 180,9 milyar lira olmuştu. Ocak-Eylül aylarını kapsayan 2022’nin ilk 9 ayında bu miktar aşıldı. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye toplam 207,1 milyar faiz ödemesi yaptı. HMB verilerine göre Türkiye’nin faiz giderleri 2001 ile 2017 yılları arasında yıllık 40 ila 60 milyar TL arasında seyretti. 2019 sonunda 100 milyar liraya dayanan faiz gideri 2020’de 134 milyar; 2021’de ise 180,9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB)’nin tahminine göre 2022 sonunda bu miktar 290,4 milyar liraya ulaşacak. 16 yılda ödenen toplam faiz 2 yılda ödenecek. Türkiye 2002-2017 yıllarını kapsayan 16 yılda toplam 811 milyar lira faiz ödedi. Bakanlığın tahmin ve programına göre 2022-2023 yıllarında toplam ödenmesi planlanan faiz miktarı 810 milyar lira. Sapma durumunda faiz miktarı daha da artabilir. 2022 için faiz duyurusu 212,5 milyar TL iken şu an gerçekleşme tahmini 290,4 milyar liraya kadar çıktı. Bu da yüze 37 sapma demek. Anaparada ödemesindeki sapma oranı da yüzde 35.” (htr.euronews.com, 10 Kasım 2022)

Peki, aynı iktidar döneminde 16 yılda ödenen toplam faizin şimdi 2 yılda ödenecek olmasına ne denilebilir? İlan edilen ‘faizsiz dönem’ böyle mi gerçekleşecek? Bu kadar konuştuktan sonra tam anlamıyla ‘faiz batağı’na düşmüş olmak idarecilerin övünebileceği bir tablo mu?

Türkiye hem ‘asgari ücret tuzağı’nı hem de ‘faiz tuzağı’nı aşmak mecburiyetinde. Devletteki israfı önlemek bunun ilk adımı olabilir...