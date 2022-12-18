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Fatura fukaraya mı?

Faruk ÇAKIR
18 Aralık 2022, Pazar
Bir zamanların yükselen sektörü olan tekstilde satış hacminin hem aylık hem de yıllık bazda azaldığı ifade ediliyor ki bu durum başka sektörleri de etkileyebilecek bir durum.

Sektör temsilcileri durgunluğu aylar öncesinden hissettiklerini belirtip, işten çıkarmaların yoğun şekilde başladığına dikkat çekmiş.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi tekstil, giyim ve ayakkabı sektöründe yıllık yüzde 5,1, aylık ise yüzde 2,4 gerilemiş.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat, kış sonuna kadar hazır giyim sektöründe satışlarda yavaşlamanın devam edebileceğini belirtmiş. Öte yandan fiyatlarda kısıtlı artış olabileceğini ancak gerileme beklemediğini ifade ederken nedenini ise şu sözlerle açıklamış: “Asgari ücret ve olası bir kur artışında genel giderler yükselecek. Diğer taraftan hammaddelerde önceden yapılmış kontratlar var. Tekstil sektöründe yoğun bir işten çıkarma var. Enflasyonun altında bir kur seviyesi sürdürülemez. Finansman desteği olmazsa emek yoğun sektörde bu maliyet artışını karşılayamayan şirketlerde daha yoğun istihdam kaybı yaşanabilir. Kur seviyesinin tutulacağına yönelik öngörüsü olan firmalar, işler durgun olduğu için çıkarmaları yeni yıla bırakmadan yapabilirler. Sektör olarak aldığımız basit işleri bile Bangladeş, Pakistan, Çin gibi ülkelere kaptırdık.” (dünya.com, 16 Aralık 2022)

Son 30 yıla baktığımızda Türkiye’nin tekstil sektöründe dünya ile rakabet edebildiği görülüyordu ve hatta “Bizde işçilik ucuz. Dünya bize muhtaç” anlamına gelen mesajlar veriliyordu. Hakikaten de görece olarak giyim kuşam fiyatları çok yüksek değildi. En azından ‘ucuz’ ürünleri bulmak mümkündü. Öyle ki, kullanılmış giyim eşyasının artık bir değeri kalmamış, elbise tabiri yerine yenilerini almak daha avantajlı hale gelmişti. Son yıllarda ise durum tam tersine döndü. Bir kaç yıl önce ‘çöp’e atılan elbiseler artık ‘ikinci el’ olarak müşteri bulabiliyor. Geçen yılların ‘ucuz giyim mağazaları’ artık ateş pahasına elbise satıyor. 10 TL’ye çocuk çorabı bulan sevinirken, pazar tezgâhındaki bir kazak almak bile zorlaşmış durumda. 

Dünkü ‘iyi’ durumda bugünkü ‘feci’ duruma gelmemizde kabahatli olanlar sadece başkaları mı? Acaba tekstil sektöründe de uygun adımlar ve yatırımlar yapılamadı mı? Nasıl oldu da dünya ile rekabet etmek için çıkılan yolda yine geri düştük?

Tekstil piyasası temsilcilerinin “Sektör olarak aldığımız basit işleri bile Bangladeş, Pakistan, Çin gibi ülkelere kaptırdık” ifadesi dikkate alınması gerekmez mi? Bangladeş ya da Çin’in yaptığını Türkiye niçin yapamadı ya da yapamıyor?

Sektördeki sıkıntıların faturasının çalışana, işçileri ve dolayısı ile ‘fukara’lara çıkması garip bir durum...

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