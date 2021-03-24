Fatura yine millete

Haklı ikazları dikkate almayıp yanlışta ısrar edenlerin icraatlarının bedelini 80 milyon hep birlikte ödüyor ve ödüyoruz.

Kamuoyu ve ülkemizde yaşayan herkes; tek başına ‘ekonomik reform paketleri’nin açıklanmasıyla dertlerin çözülmediğini yeniden görmüş oldu. Reform paketleri ‘dosya’larda kaldığı müddetçe sıkıntıların sona ermesi de pek mümkün görünmüyor.

Devam eden virüs salgını sebebiyle bütün dünyada krizler yaşanıyor. Ancak, bizde yaşanan kriz biraz daha farklı. Çünkü Türkiye’yi idare edenler krizin esas sebebini tesbit edip kabul etmiş değiller. Onlara göre ‘karar almak’ yeterli. Bunun için ‘güzel karar’lar alıp ‘reform paketleri’ ilân ediyorlar, ama sıra bunları hayata geçirmeye geldiğinde yine keyfi davranıyorlar. İdarecilerin icraatları, sözlerini ve vaadlerini tasdik etmedikten sonra sıkıntılar sona erebilir mi?

Düşünün ki neredeyse çeyrek asırdır tek başına iktidarda olan bir idare, her adımda birbirine zıt kararlar alıyor. 4,5 ay önce atanan Merkez Bankası başkanı görevden alınıp yerine yenisi tayin ediliyor. Üstelik ilk kez, Merkez Bankası’nda 20 ay içinde 4 başkan tayin edilmiş oldu. Son görevden alma ‘sağlık meselesi’ ile ilgili değilse istikrar ya da liyakatle izah edilebilir mi? Bugün iyi yaptığını düşünen yetkililer, 5 ay önceki kararlarını nasıl izah eder?

Bazı medya kuruluşlarının ısrarla ‘başkanlık sistemi’ dediği, ama resmî olarak “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” olan yeni ve ‘hızlı’ sistemin vaad ettiği tablo bu muydu? Hani her şey çok daha hızlı ve çok daha doğru olacaktı? Hani Türkiye uçacaktı? Hani dövizler değer kaybedip TL değer kazanacaktı? Hani ‘en büyük 17 ekonomi’ arasına girilecekti? Hani kişi başına düşen millî gelir yükselecekti? Hani, hani, hani? 2 ya da 3 yıl önce vaad edilen hangi şey vaade uygun olarak gerçekleşti?

Olumsuz gelişmelerin tamamını ‘salgın’la açıklamak inandırıcı olur mu? Evet, salgın çok büyük bir mesele, ama bu herkes için, bütün dünya ülkeleri için geçerli. Hatta ve hatta başka bazı ülkeler salgından dolayı çok daha ağır yara almış durumda. Buna rağmen liyakat ve istikrardan taviz vermiyorlar ve krizleri daha kolay aşabiliyorlar.

Düşünün ki iktidarı temsil iddiasında olan bazı ekonomi yazarları, katıldıkları TV programlarında ‘Şak, 10 bin dolar bozdururum. Şak bir 10 bin dolar daha bozdururum ve bütün tuzakları bozarım” mealinde ‘müjde’ler ve ‘çözüm’ler vaad ediyordu. Şimdi ne oldu?

Denilebilir ki “O kişilerin şahsî görüşleridir, iktidarı bağlamaz.” Ancak bu yanlış sözler sarf edildiğinde iktidar nezdinde itiraz görmediği için onların da böyle düşündüğü akla gelir.

Eğer bu beyanlar yanlış olarak görüldüyse niçin vaktinde ikaz edilmedi? Bu yolla bütün kabahatler ‘başkaları’na yıkıldı ve millet apaçık bir surette yanıltıldı.

Hak, hukuk, adalet, liyakat ve ehliyet olmadan sıkıntıları aşmak mümkün görünmüyor. Çareyi başka yerlerde arayanlar sadece faturanın büyümesine yol açar. Maalesef başka zamanlarda olduğu gibi yine ‘ağır fatura’ları millet ödüyor vesselâm.