Feci tablo

Ülkemizin dertleri çoktur, ama en yakıcı olanlardan biri de yüksek seviyedeki işsizliktir. Hele hele gençlerin işsiz kalması, beraberinde başka problemleri de getiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklamış. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi olmuş. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşmiş.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 olmuş. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak tahmin edilmiş ve kaydedilmiş. (haberler, 12 Aralık 2022)

İşsizlik çok ciddi bir problem olmakla birlikte, bu problemi çözme imkânı da vardır. İlk adım olarak israfın önlenmesi teklif edilebilir. Ayrıca, başta gençler olmak üzere çalışmak isteyenlere meslek öğretilmesi de ilk iş olarak görülmeli.

Bazıları, işsizliğin artmasını sadece nüfus artışına bağlıyor. Onlara göre nüfus artmasa işsizlik problemi de olmayacak. İlk bakışta haklı gibi görünen bu kanaat, esasta isabetli değildir. Çünkü meslek bilgisi olan insanlardan meydana gelen bir ‘kalabalık nüfus’ ülkeye yük değil, artı değer kadar. Şimdi bile bazı Avrupa ülkeleri ‘kalifiye eleman’ aramıyor mu? Keşke ülkemiz gençlerini iyi eğitebilmiş olsa da sadece kendi ülkemizi değil, başka ülkelerin iş ihtiyacını da karşılayabilsek.

Gençlerin eğitilmesi ve meslek sahibi olması her zaman için gündem maddesi olarak önümüzde durmalı. Elbette bu konuda sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının da büyük bir sorumluluğu vardır. Meslek odaları samimi olarak istese gençleri meslek sahibi yapamaz mı? Tabii ki bunun için kurulan meslek liseleri vardır. Fakat buradaki eğitimlerin istenen seviyede olmadığını yine uzmanlar ifade ediyor. O halde bir bakıma ‘iş başında eğitim’ anlamına gelecek şekilde meslek odaları ve STK’lar daha ciddi bir şekilde devreye girmeleri gerekir.

İşsizliğin geldiği feci tabloyu gösteren onlarca haber vardır. Bunların biri de Şanlıurfa’dan geldi. Medyada yer alan haberlere göre Şanlıurfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişi başvurdu. Adıyaman da işin içine katılınca, müracaat edenlerin sayısı 82 binin üzerinde çıkıyormuş.

Böyle bir tablo varken, “Türkiye’de işsizlik meselesi yok, iş beğenmeyenler var” demek haklı görülebilir mi? Elbette ‘iş beğenmeyen’ler de vardır, fakat esas mesele beğenmemek değil; insanca çalışılabilecek iş imkânının çok sınırlı olmasıdır.

Bu feci tabloya bir de ‘geçinemeyen emekliler tablosu’ eklenirse o zaman işimiz daha zor olur. Mevlam kolaylıklar versin inşallah.