Festival adıyla israf

Devletin ve milletin imkanları israf edilmeyip adil şekilde paylaşılmış olsa pek çok mesele halledilmiş olurdu. Bu yapılmadığı için bir bakıma iki yakamız bir araya gelmiyor.

Başka ülkelerde bir şekilde gündeme gelen israf meselesi nedense bizim ülkemizde pek gündeme gelmiyor. Elbette idarecilerimiz, “İsraf etmeyelim, tasarruf edelim” diyorlar, ama öte yandan kendileri israf yarışında bir adım geri atmıyorlar. Yeri geldi hatırlatmakta fayda var: Bir zaman bir idarecimiz, “Türkiye’de israfı önleyebilsek vatandaşlardan vergi almaya bile gerek kalmaz” mealinde sözler sarf etmişti. Biraz abartılı görünse de bu tespitte bir hakikat payı vardır.

Devlet idarecilerinin israf içinde yüzmesine vatandaşın itiraz etmemesinin önemli bir sebebi de israf edilen paranın kendisinin değil de ‘başkasının’ yani ‘devlet’in olduğunu düşünmesidir. Oysa ‘devletin parası’ denilen şey, Türkiye’de yaşayan 84 milyonun hakkı olan paradır. Dolayısı ile devletin tek kuruşunun dahi israf edilmesine itiraz etmeliyiz. Çünkü o para bizim paramız...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Bağce, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada belediyelerdeki israfa dikkat çekip itiraz etmiş. Prof. Dr. Bağce’nin haklı itirazı şöyle: “Bir belediye bu yıl festival organizasyonu diyerek 67 milyon 500 bin TL ihale vermiş. En küçükten en büyüğe tüm belediyeler için söylüyorum. Belediyelerin; reklam, tanıtım, eğlence, konser, festival, sergi, fuar adı altında harcadığı paranın her kuruşu yetim hakkıdır. Yasaklanmalıdır.

“Şu konu sadece bir örnek. Türkiye’de 81 il ve 1000 civarı ilçe var. Yaşanan israfın boyutlarını düşünün. Buna can mı dayanır? Ülkemizin en büyük sorunlarından biri kamu kaynaklarının halkın tümünün menfaati için kullanılmaması, bedava gibi gösterilip yağmalanması.

“Şu mesele ülkenin içine düştüğü sefaletin ve yaşanan kavga gürültülerin önemli bir sebebi. Bu gözle takip eden birkaç iletiyi okuyup gidişatı aklıselimle değerlendirin lütfen. Çıkış mı? Yok değil. Fakat her şeyden önce dürüst ve ahlaklı insanların bir araya gelip konuşması gerek.” (Emre Bağce, @emrebagce, 30 Eylül 2023)

Elbette belediyelerdeki israfı ‘devlet’deki israftan ayrı düşünemeyiz, ancak buradaki israfa itiraz edilmemesini de anlamak mümkün değil. Nasıl bir çark kurulmuş ki, gelen israf ediyor; giden israf ediyor.

Her halde esas problem, “kamu kaynaklarının bedava gibi gösterilip yağmalanması”dir. Bu gidişe dur demek 84 milyonun vazifesi olmakla beraber, esas sorumluluk sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve derneklerin üzerinde olmalı.

Bu konuda bir ‘rey’im varsa onu da “israfın kesin olarak önlenmesi yönünde” kullanıyorum...