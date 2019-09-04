"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Fidan dik, fidan yık!

Faruk ÇAKIR
04 Eylül 2019, Çarşamba
Devlet idarecilerinin yaptığı bazı işleri anlamak mümkün değil. Yıkmak için yapılan işleri görünce devlet ve millet imkânlarının israf edildiği hemen anlaşılır.

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan bir çevre dostunun bizzat şahit olduğu hadise bu israfa sadece bir delil. Sosyal medya hesabından paylaşılan notu okuyunca, benzer yanlışların başka illerde de yapıldığı ortaya çıkar ve devletin bu israfa nasıl dayandığı merak edilir.

Sosyal medya hesabından takip ettiğimiz kadarıyla İspir ve çevresinin tanıtılması için gayret sarfeden ve şahit olduğu yanlışları devlet idarecilerine duyurmaya çalışan Bülent Erkan’ın haklı serzenişi şöyle: 

“2006’da devletin yetkilileri geldi Yedigöl’e. Dediler ki ‘köyünüzün üzerini orman yapalım.’ Buna çok sevindik. ‘Köyümüze sel, taş, çığ düşmeyecek’ (diye). 2008’de (köyümüze) kadastro geldi. Meramız orman yazıldı. 2006’dan 2018’e kadar sürekli binlerce fidan diktim, fidan takviyesi yaptım. Aynı yere bugün yine devletin adamları geldi. Bu dikilen ekilen çamları sökmeye başladılar. Nedeni maden için. Çamın tohumunu toplamak devlete bir masraf. Orman toprağı getirmek bir masraf. Plastik kaplara (fidan, tohum) ekmek bir masraf. Onları yetiştiren orman görevlilerine bir masraf. Onları söken görevlilere bir masraf. Gübre, su, bir masraf. Erzurum’dan (fidanları) Yedigöl’e getirmek bir masraf. Mutahidin (araziyi) teraslaması bir masraf. Ben gönüllü diktim, 40 bin fidanı mutahidin ekmesi (dikmesi) bir masraf. Çit direkleri bir masraf. Çit telleri bir masraf. Nakliyesi bir masraf. Mutahidin aldığı para bir masraf. ‘Madem (bu fidanlar) sökülecekti, neden dikildi? Bu kadar da devletin parası çöpe gitti, bir türlü anlayamıyorum. Ter kan içerisinde diktiğim fidanları sökenlere hakkımı helâl etmiyorum. Bu fidanlara harcanan para 80 milyonun parası. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın parası harcanmıştır. Onlarda hakkını helâl etmesinler.” (facebook.com/daglarinoglubulent, 1 Eylül 2019)

Bu serzenişten anlaşıldığına göre devlet İspir’e bağlı Yedigöller’e gidip belli bir bölgeye fidan dikmiş. Bu iş için milletin parası harcanmış. Sonra aynı yerde maden bulunduğu için bu defa dikilen ağaçlar sökülmeye başlanmış. Haklı olarak soruluyor: Madem bu ağaçlar sökülecekti, niçin para harcanarak fidan dikildi? Bu bölgede maden varsa niçin çok önceden planlanlaması yapılmamış?

Hadise anlatıldığı gibi ise 80 milyondan bir kişi olarak ben de bu israfa hakkımı helâl etmem. Tabiî ki 80 milyonun hakkını helâl etmemesi için hadisenin bilinmesi gerekir. Bu israfa itiraz etmeyen bir insaf ehli olur mu? Sadece bu misal dahi devletteki israfın, plansızlığın ve hataların tahminlerden çok daha fazla olduğunu gösterir.

Türkiye bu israf anlayışını terk edip gittikçe derinleşen bataklığı kurutmadıktan sonra sıkıntılarını aşabilir mi? Tüyü bitmedik yetimlerin hakkı olan imkânların har vurup harman savrulmasına dur demek vakti gelmiş ve geçmiştir. Mutlaka “İsrafı Önleme Bakanlığı” kurulmalı ve tabiî ki bu Bakanlık da yeni bir israf kapısı olmamalı...

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denetim sansüre dönüşmesin

    ABD, İran Uzay Ajansı'na yaptırım uygulayacak

    Hong Kong'daki protestoculardan Tayvan'a çağrı

    Davutoğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak?

    Erdoğan: İdlib yok oluyor

    BM'ye göre ABD, Fransa ve İngiltere Yemen'de işlenen savaş suçlarına ortak

    Pakdemirli: Teknoloji ile tarım birleşmeli

    İBB'de yeni atama: Remzi Albayrak İtfaiye Daire Başkanı oldu

    'Türkiye'nin ormanlık alanı 22,6 milyon hektar'

    Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

    Boris Johnson parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

    Filistin hükümetinden tarımsal kalkınma projesi

    Mavi Marmara’da “zafer”

    Adalet yoksa aş da, iş de yok

    Dışişleri Bakanlığı ABD'ye taziye dileklerinde bulundu

    Berat Albayrak'dan enflasyon açıklaması

    CHP'den İmamoğlu'nu eleştiren Soylu'ya cevap

    Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası verildi

    Selahattin Demirtaş'a ana davada tahliye kararı çıktı

    RTÜK: 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Adâlet müessesesi hiçbir cereyâna kapılmaz…”
    Mustafa ORAL

    Üçler yedilerin kapısında: Osman Kara
    Abdil YILDIRIM

    Namazın ücreti az mı ki usanç veriyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Denetim sansüre dönüşmesin
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân; kalplere kuvvet ve gıda, ruhlara şifadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî cihad zamanı (2)
    Faruk ÇAKIR

    Fidan dik, fidan yık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    Eğitim şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.