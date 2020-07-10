Filistin’i kim unuttu?

Filistin meselesi sadece Filistin’in, Ortadoğu’nun ya da İslâm dünyasının meselesi değil; dünyanın meselesidir. Filistin’de barış temin edilmiş olsa büyük ölçüde dünya barışı noktasında da kalıcı adımlar atma imkânı doğmuş olur.

Türkiye ve İslâm dünyası büyük ölçüde Filistin meselesine sahip çıkmıştır. Zaten İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın kuruluş maksadı da Filistin ve Kudüs’e sahip çıkmak olarak ilân edilmiştir. 21 Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa’nın kundaklanmak istenmesinden sonra İslâm ülkeleri başkanları BM’de daimî olarak temsil de edilen İslâm Konferansı Teşkilâtını kurmuşlar. İslâm ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş olması bakımından İİT’nin önemli bir vazifeyi görmesi mümkündür. Bununla birlikte bu kuruluşun beklentileri karşıladığını söylemek de kolay değil. Bunun da farklı sebepleri vardır elbette.

Son zamanlarda Filistin meselesi yeniden dünya gündemine yerleşmiş görünüyor. İsrail, Amerika’nın şu anki idarecilerinden aldığı destekle hak, hukuk ve adalet tanımayan adımlar atmanın peşinde. Kudüs’ü İsrail’in başşehri ilân etmesi ve yeni ‘yerleşim yerleri’ kurması bunun bir delili. Türkiye açısından hadiseye bakıldığında bir unutma vak’ası ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. İktidarı destekleyen medya ve sivil toplum kuruluşları artık bu meseleyi fazla gündemlerinde tutmuyorlar. Filistin’in haklarını savunan toplantılar, yürüyüşler ve protestolar da azılmış görünüyor. Buna karşılık ‘yabancı’ memleketlerde Filistin meselesini savunan, Filistin için yürüyen, Filistin’in haklarını savunan gösteriler daha fazla.

Misal olması bakımından Kanada, İspanya ve İsveç’te İsrail’in ‘ilhak planı’na karşı yürüyüş ve imza kampanyaları başlatılmış. Benzerleri ve belki yüz katı ülkemizde ve İslâm dünyasında yapılıyor mu?

“Orta Doğu’da Adalet ve Barış için Kanadalılar” (CJPME) adlı grubun öncülüğünde, Kanada’daki kilise, sendika ve insan hakları savunucusu 9 kuruluş, sosyal medya ve internet ortamında başlattıkları kampanyada, halkı İsrail’in bu planlarına karşı çıkmaya çağırmış. CJPME tarafından hazırlanan ve Kanada parlamentosundaki 4 siyasî partinin milletvekillerini harekete geçmeye çağıran metinde, şunlar kaydedilmiş: “Filistin-İsrail krizinde başka bir dönüm noktasındayız. Uluslar arası sert kınamalara rağmen İsrail, hâlâ yasa dışı şekilde Filistin topraklarının yeni ve büyük alanlarını ilhak etmeye devam ediyor. Kanadalı sivil toplum örgütleri, milletvekillerinden Kanada’yı İsrail’in ilhaklarına karşı durmaya çağıran bir taahhüdü imzalamalarını istiyor. Lütfen şimdi siz de milletvekilinizi bu taahhüdü imzalamaya ikna etmemize yardımcı olmak için harekete geçebilir misiniz?” (AA, 7 Temmuz 2020)

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Madrid’de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak planından vazgeçmesi çağrısında bulunmuş. “İsrail ile Filistin arasında dostluk ve iş birliğinin diyalog yoluyla kurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini” vurgulayan Laya, “zaten kırılgan olan bölgedeki istikrarı daha da olumsuz hâle getirebilecek her türlü tek taraflı girişimin engellenmesi gerektiğini” hatırlatmış. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de İspanyol mevkidaşıyla aynı çizgide görüş bildirerek, “İsrail’in bu tek taraflı girişimi gerçekleşirse uluslar arası hukuka aykırı olacaktır ve bu durum iki taraf tarafından tanınan, güvenli sınırları olan iki devletli bir çözümü çok daha zorlaştıracaktır” diye konuşmuş.

Filistin konusunda “yabancı”ların gösterdiği hassasiyetin dokuzyüz doksan dokuz katını Türkiye ve İslâm dünyasının göstermesi icap etmez mi? Bu durumda Filistin meselesini kim unutmuş oluyor?