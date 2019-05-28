Filistin’i unutma

Ramazan ayının çoğu gitti, azı kaldı.

İnşallah hayırlısı ile bayrama da kavuşuruz. Bayram yakın, ama dünyanın pek çok yerindeki Müslümanlar için sıkıntılar bitmiş değil. Yıllar önce açılan yaralar maalesef kanamaya devam ediyor. Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye, Myanmar başta olmak üzere pek çok yerde Müslümanlar maddî ve manevî sıkıntılarla karşı karşıya.

Filistin’de yaşananlar ise bir günlük, bir aylık, bir yıllık değil; neredeyse bir ömür devam ediyor. İsrail’in zulmü Ramazan ayında da devam etti. Düşünün ki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da namaz kılmaları bile çok görülüyor.

Ramazan ayının üçüncü Cuma gününde (24 Mayıs 2019) yaşanan tabloyu anlatan haberde şöyle denilmiş: “Filistinliler, İsrail’in çıkardığı bütün zorluk ve engellere rağmen Ramazan ayının üçüncü Cuma namazında da Mescid-i Aksa’ya akın etti. On binlerce işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir’in sokaklarından Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının üçüncü Cuma namazında da Mescid-i Aksa’nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bini aşkın Filistinli Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kıldı.” (AA, 24 Mayıs 2019)

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne de okuduğu Cuma hutbesinde, Arap-İslâm dünyasında yaşanan savaşların Filistin dâvâsını unutturduğu ve işgalin kökleşmesini sağladığını hatırlatmış. Acı, ama gerçek bu değil mi? Oysa Filistin’i de, Afganistan’ı da Myanmar’ı da unutmaya hakkımız yok.

Haberde yer alan şu bilgiler de dikkat çekici: “İsrail’in olağan günlerde Kudüs’e geçişlerine izin vermediği Batı Şeria’lı Filistinliler, Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Namazın ardından Aksa’nın kapılarında bir saatten uzun süren izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi. Bu sırada Mescid-i Aksa’nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs’ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

“İsrail, Ayrım Duvarı’yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze’den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermedi. İsrail askerî kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, Ramazan ayında da Batı Şeria’nın dışına çıkamamış oldu. İsrail’in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs’e geçebilmek için askerî kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003’te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askerî kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria’daki Filistinlilerin Kudüs’e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşayanların ise ne Kudüs’e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967’den beri İsrail işgali altında tutuluyor.”

Bütün bunların üzerine şimdi de “Yüzyılın Anlaşması” adı altında Filistin iyice yalnızlaştırılmak isteniyor. Türkiye, diplomasinin mümkün olan bütün imkânlarını kullanıp hür dünyayı harekete geçirmeli ve “İslâm dünyası”nın ‘bayram’ etmesi için gayret sarf etmeli...