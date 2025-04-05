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5 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Filistin unutulur mu?

Faruk ÇAKIR
05 Nisan 2025, Cumartesi
Elbette Gazze ve Filistin unutulmaz, ama esas olan İsrail’in orada yaptığı zulmün unutulmamasıdır. Hem de bu zulüm bir aylık ya da bir yıllık değil. Yarım asrı geride bırakan bir zulüm, haksızlık ve işgalden bahsediyoruz.

Geçenlerde İsrail’in katlettiği genç gazeteci Husam Şebat’ın bir mesajı kamuoyu ile paylaşıldı. Filistinli gazeteci Şebat, ölümünden sonra paylaşılan mesajında “Gazze hakkında konuşmayı bırakmama” çağrısında bulunmuştu.

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Filistinli gazeteci Şebat’ın, ölümünden sonra paylaşılmak üzere yazdığı mesajı şöyleydi: “Eğer bunu okuyorsanız, bu İsrail güçleri tarafından benim öldürüldüğüm anlamına gelir. Bunlar başladığında, ben herkes gibi hayalleri olan 21 yaşında bir üniversite öğrencisiydim. Gazze’deki korkuyu dakika dakika belgeledim. Gömmek istedikleri gerçeği dünyaya göstermeye çalıştım. Gazeteci olarak görevimi yaptım. Gerçeği aktarmak için her şeyi riske attım ve sonunda 18 aydır bilmediğim huzura kavuştum. Şimdi sizden şunu istiyorum: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın. Dünyanın ilgisinin başka yöne kaymasına fırsat vermeyin. Filistin hür oluncaya kadar, mücadeleye devam edin ve hikâyelerimizi anlatmaya devam edin. Gazze’nin kuzeyinden son defa Husam Şebat.” (aa.com.tr, 24 Mart 2025)

Yapılan açıklamalara göre 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ölen basın mensuplarının sayısı 200’ü çoktan aşmış. 

Türkiye ve kamuoyu Filistin’i unutmamış olsa da zulmü durduracak kararlı adımlar da atılabilmiş değil. Büyük çoğunluk İsrail zulmüne itiraz ediyor, ama siyasî iradenin itirazları ‘söz’le sınırlı kalıyor. Oysa diplomasinin bütün imkânları kullanılarak Filistin’deki zulmün sona erdirilmesi sağlanabilmeli.

Filistin Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada İsrail’in sivillere yönelik saldırılarının soykırım seviyesine ulaştığını belirtilerek, uluslararası topluma ciddî bir baskı yapılması çağrısında bulunulmuş. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara saldırısının kapsamını genişletmesi ve Filistinli sivilleri hedef alan toplu katliamını ciddiyetle takip ettiği de belirtilmiş.

Filistin tarafından yapılan aynı açıklamada; “İsrail’in Filistinli siviller aleyhindeki vahşeti sonlandırmak; soykırımı, zorla yerinden edilmeyi ve ilhakı durdurmak için gerekli tedbirleri almak, uluslararası hukuka uygun siyasî çözümleri dayatmak” adına uluslararası cesaret gösterilmesi de istenmiş. (aa.com.tr, 2 Nisan 2025)

Gündem çok sık değişse de Filistin meselesi kalıcı gündem olmayı hak ediyor. İsrail zulmü bitip “Bağımsız Filistin” olana kadar...

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