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2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Filmlerdeki Müslüman imajı

Faruk ÇAKIR
02 Temmuz 2021, Cuma
Genel olarak medyada ve özelde de dizi ve filmlerdeki İslâm ve Müslüman imajı ekseriyetle ‘kötü’ olmuştur.

Nerede bir ‘kötü’ adam varsa ya hoca olarak resmedilmiş ya da yaptığı kötülükler arasında namaz kıldırılarak ya da duâ etmek suretiyle “Bu kişi Müslüman, ama bakın ne fenalıklar yapıyor” mesajı verilmeye çalışılmıştır.

Böyle bir tablo elbette ki samimî Müslümanları rencide eder ve etmiştir. Zaten bu sebeple mütedeyyin insanlar çoğunlukla ‘film’lere karşı her zaman mesafeli olmuş, sessiz protestoyu tercih etmiş. Türkiye’de durum böyle olduğu gibi Amerika’da durum farklı değilmiş. 

ABD’de yürütülen bir araştırma, son yıllarda gösterime giren, gişe başarısı yüksek 200 sinema filminde, Müslüman karakterlere neredeyse hiç yer verilmediğini ortaya koymuş. Tabiî ki bu noktada hemen akla şu soru gelebilir: Acaba filmlerde Müslüman karakter yer almaması, ‘kötü karakter olarak yer alması’ndan daha iyi midir?

İlgili habere göre:

Southern California Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma kapsamında 2017-2019 yıllarında ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’da çekilen ve gişe başarısı yüksek olan 200 film incelenmiş. Çalışmada, incelenen 200 filmin yüzde 10’undan daha azına karşılık gelen 19 filmde Müslüman bir karakter bulunurken bir kelimeden fazla repliği bulunan Müslüman karakter sayısının filmlerde yer alan 8500 karakterin yüzde 2’sinden az olduğu belirlenmiş. Aynı araştırmacılar, son yıllarda izlenme rekoru kıran filmlerde Müslüman karakterlere neredeyse hiç yer verilmediğine, mevcut karakterlerin ise “tehlike potansiyeli olan insanlar” olarak resmedildiğine işaret etmiş. (aa, 11 Haziran 2021)

Çalışmanın yazarlarından Al-Baab Khan’ın yorumu şöyle: “Müslümanlar dünyanın her yerinde yaşıyor, ancak izleyiciler, varlıkları modern hayatın bir parçası olan Müslümanları oldukları gibi görmek yerine yalnızca dar bir portresini seyrediyor.” 

Araştırmaya destek verdiği bildirilen Oscar adayı aktör Riz Ahmed de şu yorumu yapmış: “Ekranda sunulan Müslüman görüntüsü, uygulanan politikaları, öldürülen insanları, işgal edilen ülkeleri besliyor. Veriler yalan söylemez. Bu çalışma bizlere popüler filmlerdeki sorunun boyutunu göstermekte, bunun bedeli ise kaybedilen potansiyel ve kaybedilen hayatlarla ölçülmektedir.”

Hadiseye ‘film’ olarak bakamayız. Elbette araştırma filmler üzerinde yapılmış, ama mesele çok daha derin, çok daha çetindir. İslâm dünyası üzerindeki bu ‘fena imaj’ı atmak için çok gayret sarf etmek durumundadır. 

Yıllardan beri konuşulan ve fakat hayata geçirilemeyen ‘İslâm dünyasından haber veren çalışmalar’ tam olarak yapılabilmiş değil. Gazetelerin ve haber sitelerinin ‘dış haberler’i Amerika haberleri istilâsından kurtulmalı ve İslâm ülkelerinden haberler yer almalı. Ki, bu çalışmalar dünyadaki Müslüman imajına hizmet edebilsin. İnşallah o günler uzak değil ve uzak olmasın...

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