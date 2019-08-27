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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Finkelstein’ın gözüyle

Faruk ÇAKIR
27 Ağustos 2019, Salı
2000 yılında rafa çıkan ‘Soykırım Endüstrisi’ kitabıyla tanınan akademisyen Norman Finkelstein The Canary’ye (Ekim 2015’te kurulan, İngiltere’de kayıtlı, kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir haber sitesi) verdiği röportajda Filistin ve Gazze’de yaşananlara ve ABD seçimlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulunmuş.

Filistin meselesi sadece İslâm dünyasının değil, bir bütün olarak dünyanın meselesi. Çünkü Filistin ve dolayısıyla Ortadoğu’da barış temin edilebildiği ölçüde dünya da huzura va barışa kavuşabilir. Ehil olan uzmanların her fırsatta dikkat çektiği konu budur.

Finkelstein’e göre, Filistin’de iki devletli çözüm ancak önümüzdeki ABD seçimlerinde Bernie Sanders’ın başkanlığı kazanmasıyla mümkün olabilirmiş. Bu da demektir ki iki devletli çözümün hayata geçmesi kısa sürede kolay değil.

İsrail’e yönelttiği sert ve haklı eleştirilerle tanınan Prof. Dr. Finkelstein’ın açıklamalarından öne çıkan konular şöyle özetlenmiş: 

“Anketlere göre dünyada yalnız iki ülkede Trump’ın desteklendiği görülüyor. Çok tuhaf bir medyasının olduğunu düşündüğüm Liberya ve İsrail. (...) İsrail Yahudilerin anladığı anlamda bir Yahudi devleti değil, bu yüzden İsrail’e Yahudi diyemeyiz. 

“(BM’nin son Gazze raporu hakkında) Gazze direnişinin dönüşünü ve sniperların hedef aldığı kesinlikle hiçbir şey yapmamış engelli insanların, Filistinli çocukların, doktorların, gazetecilerin sonsuz listesini anlatıyor. Bunlardan bazıları, tel örgünün 300 metre ötesinde bir ağacın altında otururken öldürülüyor.

“İki devletli, tek devletli ya da 10 devletli herhangi bir siyasî çözüm ihtimali yok. Bu şu an masadaki ihtimallerden biri değil. Gazze kuşatması korkunç, yasa dışı, ahlâk dışı, merhametsiz. Neyin mümkün olduğuna odaklanmalıyız. Gazze kuşatmasının kaldırılmasının ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.

“Gerçek şu ki Ortadoğu’da Filistin sorununu gölgede bırakan arka arkaya insanî krizler yaşanıyor. Bir diğer gerçek de Filistinli yöneticiler arasında Filistinliler için herhangi bir özveriye ilham verebilecek kimse yok. Aralarında tamamen yozlaşmış, işbirlikçi bir liderlik var. Batı Şeria’daki direniş ölüyor. Gazze’ye destek açısından Batı Şeria’da herhangi politik bir seferberlik yok. Artık direniş yok. Ve bütün bu faktörlerin nihayetinde iki devletli bir çözüm mümkün değil.” (Independent Türkçe, 23 Ağustos 2019)

Norman Finkelstein’ın “korkunç, yasa dışı, ahlâk dışı, merhametsiz” olarak yorumladığı Gazze kuşatması hususunda hür dünyanın yani insanlığın yeterince ses çıkarmaması acaba ne ile izah edilebilir? Yoksa hür dünya ve insanlık, Gazze özelinde Filistin’de yaşananlardan habersiz mi? Aksi halde “korkunç, yasa dışı, ahlâk dışı ve merhametsiz” bu uygulama karşısında tepkisiz kalmak mümkün olur muydu?

“Filistinli yöneticiler arasında Filistinliler için herhangi bir özveriye ilham verebilecek kimse yok” tesbiti hakkında İslâm dünyasından ehil isimler acaba ne düşünür? Filistin ve Gazze’de yaşananların bir bölümü ‘yönetici sıkıntısı’ndan mı kaynaklanıyor?

Her ne olursa olsun, Filistin’deki yöneticiler mutlak surette bir ve beraber olmak durumundadır. Bir araya gelemeyen yöneticiler görüntüsü İsrail’in zulmüne bahane olmuş olabilir. Tabiî ki Filistin’de birlik sağlanması noktasında İslâm âlemine de büyük vazife düşer. 

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