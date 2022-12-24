"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Fiyat artışları durur mu?

Faruk ÇAKIR
24 Aralık 2022, Cumartesi
Asgari ücretin ‘yaygın ücret’ olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Bazı büyük firmalar hariç, çalışanlar çoğunun aylık geliri, ‘asgari ücret’te eşitlenmiş görünüyor. Bu bakımdan asgari ücretteki artış da artık insanları tatmin etmez duruma geldi.

Bir başka sıkıntı da, maaşlar ve ücretler bir birim artarken; çarşıda, pazarda ve markette fiyatların ‘iki’ ya da ‘üç’ birim artıyor olmasıdır. Dolayısı ile asgari ücretliler de maaşlarının artışına sevinemiyor. Bu artışlar ilk aylarda kısmi bir rahatlama sağlasa da, uzun dönemde yine çalışanlar mağdur oluyor. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de çalışanların asgari ücrete yapılan zamları ‘istemediği’ni söylemiş. Daha doğrusu çalışanların talebi şöyle: Önce çarşı pazardaki fiyat artışlarının da durması lazım.

Peki, çarşı pazardaki fiyat artışlarının durması mümkün mü? Ya da bu artışları kim durdurabilir? Esas soru bu. Tabii ki bu mesele biraz da “Tavuk mu yumurta mı?” meselesine benziyor. Maaşlara zam yapılınca esnaf da sattığı ürüne zam yapıyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin çizdiği tablo şöyle: “Avrupa’nın kapasitesi belli. Çok fazla büyüme şansımız yok. Bu nedenle büyüme potansiyeli yüksek olan Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarındaki payımızı artıracak çalışmalar yapacağız. Ancak rakiplerimizle rekabet edebilmemiz için fiyat tutturmamız gerekiyor. Fiyat tutturma noktasında kurların bizi destekleyecek seviyeye gelmesini bekliyoruz. Rekabet edeceğimiz bir ortamın oluşmasını istiyoruz. Enflasyon 3 artıyorsa kurlar da 3 artmalı. Biz de maliyetimizi bilerek fiyatımızı belirleyebiliriz. 

“Pandemide çok büyük bir avantaj sağladık. Gelen talebe çok hızlı cevap verdik. Çin, üretimi kapatmıştı. Her yerde belirsizlik vardı. Bunu iyi değerlendirdik. İhracatımız bir yılda yüzde 33 arttı. Az buz değil, büyük başarı. Son 3-4 aydır kurlar olumsuz etkiliyor. Özellikle sezonluk çalışanlar daha fazla etkileniyor. Tüketimde azalma oldu. Lojistik avantajımız da kalmadı. Navlundaki makas kapandı, normale döndü. Durgunluk da var.

“2023’ün ilk çeyreği net görünmüyor. Görüntü oldukça sisli. Sektör bazlı değişkenlik olmasına rağmen genel olarak netlik yok. Geçmişe kıyasla bazı noktalarda bütçe kısıntısı yapacağız. Belki aynı ciroları ve hedefleri yakalayamayabiliriz. Bütçeleri yüzde 15-20 küçülterek gideceğiz. 3 ay sonra oturup, dünyanın gidişatını ve ekonomik koşulları değerlendirerek revize ederiz. EYT çıkacaksa, bundan etkilenecek firmalar için uygun kredinin sağlanması lazım.

“Fiyat artışlarının da durması lazım. Zam yapıyorsunuz çalışan yine mutsuz. Çünkü sokağın, pazarın reaksiyonu farklı. Yüzde 30-40 zam yapsan da pazarda yüzde 70-80 zam oluyor. Denetimin sağlanması lazım. Çalışanlar diyor ki ‘Zam olmasın ama fiyat da artmasın.’” (ekonomim.com, 29 Kasım 2022)

Fiyat artışları durur durmasına ama dört koldan devam eden ‘israf’ durur mu o belli değil.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de kıyı bölgeleri sular altında kaldı

    Milyonlarca insanın sofrasından ekmeğini çalıyorlar

    İsrail’de “ülke tarihinin en sağcı” hükümeti

    Önce hukukun üstünlüğü

    Özel okul öğretmenleri mağdur

    Binlerce EYT’linin umutlarıyla oynandı

    Benzine 1 yılda 38. zam

    Diktatörlüklerden er geç hesap sorulur

    Evliya Çelebi’nin eseri 350 yıl sonra kaleme alındı: “Kudüs Seyahatnamesi” Arapçaya kazandırıldı

    'Kur artmıyor ama mal yok'

    Küfe vatandaşın sırtında

    İstanbul Valiliğinden "dolandırıcılık" uyarısı

    Dünyanın en iyi köylerinden biri

    Gözlük değil, ‘akıllı mercek’

    500 bin kişi beyin kanaması geçiriyor

    Evlilik bunama riskini azaltıyor

    Başakşehir, Dünya Kupası arasının ardından 3 puanla başladı

    İstanbul - Beşiktaş'ta restoranın balkonu çöktü: 4 kişi yaralandı

    'Rusya'ya karşılık vereceğiz'

    Haksız fiyat artışı yapanlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cadı avının ceremesi
    Genel

    İsrail’de “ülke tarihinin en sağcı” hükümeti
    Ali HAKKOYMAZ

    Ziller çalıyor artık!
    Genel

    Benzine 1 yılda 38. zam
    Genel

    Binlerce EYT’linin umutlarıyla oynandı
    Genel

    Özel okul öğretmenleri mağdur
    Genel

    Önce hukukun üstünlüğü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milyonlarca insanın sofrasından ekmeğini çalıyorlar
    H. Muharrem OKUR

    Necat veren ayet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.