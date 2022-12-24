Fiyat artışları durur mu?

Asgari ücretin ‘yaygın ücret’ olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Bazı büyük firmalar hariç, çalışanlar çoğunun aylık geliri, ‘asgari ücret’te eşitlenmiş görünüyor. Bu bakımdan asgari ücretteki artış da artık insanları tatmin etmez duruma geldi.

Bir başka sıkıntı da, maaşlar ve ücretler bir birim artarken; çarşıda, pazarda ve markette fiyatların ‘iki’ ya da ‘üç’ birim artıyor olmasıdır. Dolayısı ile asgari ücretliler de maaşlarının artışına sevinemiyor. Bu artışlar ilk aylarda kısmi bir rahatlama sağlasa da, uzun dönemde yine çalışanlar mağdur oluyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de çalışanların asgari ücrete yapılan zamları ‘istemediği’ni söylemiş. Daha doğrusu çalışanların talebi şöyle: Önce çarşı pazardaki fiyat artışlarının da durması lazım.

Peki, çarşı pazardaki fiyat artışlarının durması mümkün mü? Ya da bu artışları kim durdurabilir? Esas soru bu. Tabii ki bu mesele biraz da “Tavuk mu yumurta mı?” meselesine benziyor. Maaşlara zam yapılınca esnaf da sattığı ürüne zam yapıyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin çizdiği tablo şöyle: “Avrupa’nın kapasitesi belli. Çok fazla büyüme şansımız yok. Bu nedenle büyüme potansiyeli yüksek olan Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarındaki payımızı artıracak çalışmalar yapacağız. Ancak rakiplerimizle rekabet edebilmemiz için fiyat tutturmamız gerekiyor. Fiyat tutturma noktasında kurların bizi destekleyecek seviyeye gelmesini bekliyoruz. Rekabet edeceğimiz bir ortamın oluşmasını istiyoruz. Enflasyon 3 artıyorsa kurlar da 3 artmalı. Biz de maliyetimizi bilerek fiyatımızı belirleyebiliriz.

“Pandemide çok büyük bir avantaj sağladık. Gelen talebe çok hızlı cevap verdik. Çin, üretimi kapatmıştı. Her yerde belirsizlik vardı. Bunu iyi değerlendirdik. İhracatımız bir yılda yüzde 33 arttı. Az buz değil, büyük başarı. Son 3-4 aydır kurlar olumsuz etkiliyor. Özellikle sezonluk çalışanlar daha fazla etkileniyor. Tüketimde azalma oldu. Lojistik avantajımız da kalmadı. Navlundaki makas kapandı, normale döndü. Durgunluk da var.

“2023’ün ilk çeyreği net görünmüyor. Görüntü oldukça sisli. Sektör bazlı değişkenlik olmasına rağmen genel olarak netlik yok. Geçmişe kıyasla bazı noktalarda bütçe kısıntısı yapacağız. Belki aynı ciroları ve hedefleri yakalayamayabiliriz. Bütçeleri yüzde 15-20 küçülterek gideceğiz. 3 ay sonra oturup, dünyanın gidişatını ve ekonomik koşulları değerlendirerek revize ederiz. EYT çıkacaksa, bundan etkilenecek firmalar için uygun kredinin sağlanması lazım.

“Fiyat artışlarının da durması lazım. Zam yapıyorsunuz çalışan yine mutsuz. Çünkü sokağın, pazarın reaksiyonu farklı. Yüzde 30-40 zam yapsan da pazarda yüzde 70-80 zam oluyor. Denetimin sağlanması lazım. Çalışanlar diyor ki ‘Zam olmasın ama fiyat da artmasın.’” (ekonomim.com, 29 Kasım 2022)

Fiyat artışları durur durmasına ama dört koldan devam eden ‘israf’ durur mu o belli değil.